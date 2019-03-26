В воздухе Челябинска обнаружено превышение ПДК опасных веществ

В воздухе Челябинска обнаружено превышение нормативного содержания опасных веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в рамках социально-гигиенического мониторинга силами Испытательного лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в период НМУ с 19:00 16 марта до 19:00 24 марта проводились лабораторные исследования атмосферного воздуха на стационарном посту, расположенном по адресу улица Елькина – 73. Определялись максимальные разовые и среднесуточные концентраций загрязняющих веществ: взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, бенз/а/пирена.

Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию:

– диоксида азота из 23 проб в 3 пробах на уровне: 2,0 ПДК – 20 марта; 2,1 ПДК – 21 марта; 1,8 ПДК – 22 марта;

– оксида углерода из 23 проб в 1 пробе на уровне: 1,5ПДК;

– формальдегида из 20 проб в 13 пробах на уровне с 1,2 до 1,7 ПДК.

Напомним, диоксида азота относится ко второму классу опасности. Характеризуется высокой токсичностью. Диоксид азота в воздухе, даже находясь в относительно небольших концентрациях, способен приводить к существенным изменениям в организме человека. В зависимости от концентраций наблюдаются различные последствия – от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Также может приводить к изменениям состава крови, в частности, способствует уменьшению содержания гемоглобина. Негативно влияет на зрение, способствует повышению действия канцерогенных веществ и возникновению в результате этого злокачественных новообразований.

Длительное пребывание в условиях присутствия диоксида азота в воздухе приводит к развитию хронических заболеваний, в первую очередь – трахеита, бронхита, пневмосклероза.

Оксид углерода (СО) – угарный газ является бесцветным газом без запаха. Снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. Является наиболее распространенной причиной отравлений как в промышленных условиях, так и в домашних.

Формальдегид вызывает аллергию, постоянный кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи, приступы астмы; нарушение сна, психическое возбуждение, дрожь; головные боли, расстройство зрения и координации; хроническую усталость, сонливость, вялость, заторможенность. Первые признаки острого отравления формальдегидом: слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышка, удушье, головная боль, нарушение координации движений, судороги.

Челябинск, Павел Зварзин

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