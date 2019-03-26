Южноуралец неделю грабил конторы микрозаймов

Полиция задержала жителя Челябинской области, ограбившего за неделю три конторы микрозаймов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, по подозрению в совершении ряда открытых хищений задержан ранее судимый житель Сосновского района. Мужчина подозревается в совершении открытых хищений средств в помещениях микрофинансовых организаций, расположенных в Курчатовском, Советском и Калининском районах города.

По версии следствия, 30-летний южноуралец в период с 16 по 21 марта текущего года, применяя насилие, в том числе опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников микрофинансовых организаций, используя в одном случае в качестве оружия нож, совершил хищения денежных средств на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Преступления злоумышленник совершал днем. Так, в Советском районе 16 марта около 10:00 мужчина ворвался в контору микрозаймов, расположенную в Советском районе по улице Блюхера, откуда открыто похитил денежные средства в сумме 5 тысяч 500 рублей.

На следующий день, 17 марта, около 13:00, совершил очередное разбойное нападение в микрофинансовой организации по улице Кирова в Калининском районе, похитив 5 тысяч 350 рублей, урожая сотруднику организации ножом.

Затем, 21 марта в Курчатовском районе в помещении по проспекту Победы совершил грабеж 32 тысяч рублей.

Похищенными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

По данным фактам в районных отделах полиции были возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным частью 1 и частью 2 статьи 162 (Разбой), также частью 1 статьи 161 (Грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенные деяния ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Нож, используемый в качестве оружия при совершении преступления, изъят оперуполномоченными у подозреваемого при задержании.

В настоящее время полицейские проверяют возможную причастность задержанного к совершению иных преступных деяний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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