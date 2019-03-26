Под Челябинском четвероклассник едва не пустил под откос поезд

Транспортные полицейские Челябинска задержали 11-летнего хулигана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, в дежурную часть линейного управления полиции поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что, проезжая через железнодорожный перегон «5 разъезд – Муслюмово», он заметил подростка, который выкладывал посторонние предметы на рельсы.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили несовершеннолетнего жителя поселка Муслюмово, 2008 года рождения. В ходе проверки полицейским стало известно, что 11-летний мальчик учится в четвертом классе одной из местных школ и часто бесцельно гуляет вблизи железной дороги. В этот раз подросток решил из любопытства положить на рельсы камни и ветки деревьев, чтобы посмотреть, как по ним проедет поезд.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели со школьником беседу, рассказав, почему необходимо соблюдать правила поведения на железной дороге, и нельзя накладывать посторонние предметы на пути.

На законного представителя 11-летнего мальчика полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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