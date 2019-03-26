На Урале голый мужчина пытался прорваться в детский дом

Жителя Миасса задержали за прогулки без одежды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсолютно голый мужчина дефилировал по улице Попова в Машгродке.

«Пациент» шёл по пешеходной дорожке под напором дождя и мокрого снега – он был полностью раздетый, красный от холода, без трусов», – сообщили очевидцы в соцсетях, добавляя, что мужчина не выглядел пьяным, хотя и впечатление трезвого не производил: спотыкался, с трудом удерживая равновесие, подрался с прохожим.

«Следом за ним бежала стайка ребятишек (несколько школьников не старше восьми лет) – они смеялись и кидали в него снежки. Им было очень весело, и они откровенно развлекались, созерцая похождения «голого дяди». Взрослые же люди, наоборот, смертельно пугались этого «нудиста» и в панике шарахались от него – они испуганно доставали свои смартфоны и куда-то звонили (некоторые пытались его заснять).

Спустя минуту в том же направлении бежали какие-то «люди в штатском», которые получали «команды радионаведения» при помощи индивидуальных устройств беспроводной связи – очевидно, они спешили задержать «возмутителя общественного спокойствия» (что было дальше – неизвестно)», – рассказали горожане.

По некоторым данным голый мужчина пытался прорваться в детский дом – его задержали возле центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Радуга». Нудиста отвезли в психоневрологический диспансер.

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