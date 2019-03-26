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Вторник, 26 марта 2019, 12:45 мск

Новости Челябинск

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Уральцев через суд заставили обследовать ребенка на ВИЧ

Суд обязал семью из Еманжелинска обследовать дочь на ВИЧ.

Как уже сообщал «Новый День», у родителей девочки, родившейся в 2017 году, ВИЧ-положительный статус подтвержден анализами. Но они с диагнозом не согласны, заявляя, что обследование, проведенное в коммерческом медицинском центре, дало отрицательный результат. Проверять ребенка на наличие ВИЧ-инфекции они категорически отказываются. Поэтому прокуратура подала иск в суд.

«Согласно выписному эпикризу малолетнему ребенку поставлен диагноз: перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции. В период беременности химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку не проводилась в связи с письменным отказом матери. С момента рождения по настоящее время законные представители с малолетней на прием в учреждение здравоохранения не являлись. Уклонение родителей малолетней от ее обследования на наличие (отсутствие) ВИЧ-инфекции может привести к поздней диагностике ВИЧ-инфекции у ребенка, как следствие повлияет на качество жизни ребенка и может привести к летальному исходу», – пояснили в ведомстве.

Суд требование прокуратуры удовлетворил и обязал родителей провести медицинское обследование девочки. Если они этого не сделают, ребенка к врачам отвезут судебные приставы.

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