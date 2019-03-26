Владельцев магазинов будут штрафовать за грязь на тротуаре

Владельцев челябинских магазинов обязали следить за чистотой на прилегающей территории. Соответствующее положение утвердила сегодня городская Дума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь это касается торговых точек, расположенных вдоль дорог – особенно на гостевых маршрутах.

В принципе, обязанность убирать с тротуаров возле магазинов мусор и снег была закреплена в нормативно-правовой базе Челябинска еще несколько лет назад. Но многие владельцы магазинов ее игнорировали, ссылаясь на отсутствие номы в федеральном законодательстве. Особенно на это упирали сети эконом-класса.

Теперь соответствующие положения в федеральном законе есть, внесены изменения и в городские правила благоустройства. Штраф за неисполнение для юридических лиц достигает 50 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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