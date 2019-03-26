Уральские металлурги представят на «Архимеде» сталь для ледоколов

ММК представит свои инновационные разработки в Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в российской столице стартует 22-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», участие в котором принимает ММК.

В этом году инновационный потенциал ПАО «ММК» представлен на «Архимеде» четырьмя запатентованными разработками в области хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике.

Высокая конкурентоспособность разработанного хладостойкого металлопроката, обусловленная уникальным сочетанием экономичного легирования с уровнем прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости (до минус 60 градусов), изотропности свойств, трещиностойкости и отличной свариваемости листового проката, обеспечила востребованность данной продукции на российском и международном рынках.

22-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходит с 26 по 29 марта в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Этот крупнейший мировой форум включает в себя различные мероприятия, в числе которых – выставки изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, полезных моделей; конференции, конкурсы, венчурные ярмарки, обучающие мероприятия под общим названием «Университет изобретателя».

Магнитогорский металлургический комбинат является регулярным участником Салона «Архимед». В 2017 году на юбилейном 20-м Салоне ММК был отмечен дипломами и двумя золотыми медалями за разработку и активное использование оригинального товарного знака «MAGSTRONG», а также за разработку «Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью». Разработки «Способ производства сверхвысокопрочной листовой стали» и «Способ производства высокопрочной листовой стали» удостоились бронзовых медалей и дипломов.

Также по итогам «Архимеда 2017» ММК был награждён дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия. Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и «Кубка региона» за активную работу по развитию изобретательства и рационализации, в том числе за успешно разработанные и впервые внедрённые на российском металлургическом заводе мероприятия, направленные на повышение эффективности управления рационализаторской, инновационной и патентной деятельностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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