Отставка южноуральского губернатора не успокоила ФАС

Антимонопольная служба продолжает настаивать на уголовном преследовании экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФАС России по-прежнему намерена передать документы антимонопольного расследования в правоохранительные органы. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

«Чем больше мы получаем документов, в том числе по этому уже делу о сговоре, тем больше мы считаем, что мы исходно были правы. Мы, сразу скажу, документы будем передавать во все правоохранительные органы, потому что там достаточно, на мой взгляд, интересно. Я ничего не хочу сказать, возможно, бывший губернатор честнейший человек, но мы очень часто сталкиваемся с тем, что дела антимонопольные сталкиваются с делами, связанными с прямой коррупцией», – цитирует РИА «Новости» г-на Цариковского.

Чиновник напомнил, что ФАС давно спорит с правительством Челябинской области по вопросам антимонопольного законодательства, касающегося организации госзакупок. «Мы, естественно, будем настаивать на наказании, потому что настоящий губернатор или бывший – для нас никакой разницы нет», – подчеркнул замруководителя ФАС.

Напомним, 18 марта комиссия ведомства установила наличие двух антиконкурентных соглашений на торгах по содержанию и ремонту дорог регионального и муниципального значения в Челябинской области.

Участниками первого антиконкурентного соглашения антимонопольщики назвали тогдашнего губернатора Челябинской области, региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост».

«Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», – констатировала комиссия ФАС.

Также установлено антиконкурентное соглашение АО «Южуралмост» с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона – министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение. Их победителем стало АО «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области. Так, в нарушение требований законодательства о контрактной системе заказчик неоднократно отклонял заявки «соперников» этой компании, а контракты с ней заключались, даже несмотря на имеющиеся предписания Челябинского УФАС. Реализации соглашения способствовали установленные комиссией факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО «Южуралмост», – заявили в ФАС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.19

Из-за скандалов вокруг СНИЛС в правительстве нашли 104 двойника депутата Госдумы. / Аналитики подсчитали реальный рост коммунальных платежей: подорожали почти в два раза. / Уральские металлурги представят на «Архимеде» сталь для ледоколов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»