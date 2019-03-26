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Вторник, 26 марта 2019, 17:04 мск

Новости Челябинск

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Челябинскую свалку закопает «дочка» «Росатома»

Определен подрядчик по рекультивации Челябинской городской свалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе фонда «Росконгресс», премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об определении единственным исполнителем работ по разработке проектно-сметной документации и по рекультивации Челябинской городской свалки.

В соответствии с распоряжением работы по рекультивации свалки будут осуществлены ФГУП «РосРАО». Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами. Заказчиком выступит муниципалитет – город Челябинск, который в кратчайшие сроки планирует заключить договор с исполнителем услуг. Завершение работ запланировано на IV квартал 2019 года.

«Улучшение экологический обстановки в нашей стране – национальный приоритет. Челябинская область является одним из проблемных регионов по этому показателю. Именно поэтому одним из важнейших вопросов подготовки региона к проведению крупных международных мероприятий в 2020 году является комплексное улучшение экологической ситуации. Выбор компетентной государственной организации позволит обеспечить доскональное соблюдение сроков проведения работ. Уверен, что опыт Челябинска станет примером для всех регионов нашей страны», – заявил советник президента России Антон Кобяков.

Напомним, что в Челябинске запланирован комплекс экологических мер. Помимо работ по рекультивации городской свалки, будет произведена очистка русла реки Миасс, запланировано благоустройство городской набережной. Город включен в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», в соответствии с которым в 2019-2024 годов планируется реализовать комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах (12 городах).

Челябинск, Виктор Елисеев

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