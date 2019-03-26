Магнитогорск встретил нового главу региона перестрелкой

В Магнитогорске ОМОН задержал участников перестрелки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина, у ТЦ «Каскад».

Конфликт возник между двумя мужчинами. По словам очевидцев, через какое-то время раздались звуки выстрелов. По данным Росгвардии, один человек пострадал.

К месту происшествия вызвали ОМОН. Сотрудники Росгвардии задержали участников потасовки.

«Участники конфликта были задержаны сотрудниками Росгвардии при поддержке магнитогорской полиции, – приводит «Верстов.Инфо» комментарий сотрудников силового ведомства. – В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, инициирована доследственная проверка».

Напомним, сегодня в Магнитогорске работает врио губернатора Алексей Текслер. И он тоже побывал на просекте Карла Маркса – у дома №164, в котором 31 декабря 2018 года произошел взрыв. Дом расположен в 300 – 400 метрах от места, где произошла перестрелка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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