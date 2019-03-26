Южноуральский бизнес не хочет платить за вывоз мусора

Регоператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере обвинил бизнес в экотерроризме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммерческие предприятия отказываются заключать с регоператором договор на вывоз ТКО и всячески пытаются сэкономить на новой коммунальной услуге. Об этом заявил генеральный директор Центра коммунального сервиса Алексей Бубнов.

Напомним, с 1 января в России изменилась система оплаты вывоза бытового мусора. Теперь в стране действует новый тариф – на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Минтариф Челябинской области установил размер платы на новую коммунальную услугу для населения.

При этом счета жителям региона региональные операторы (в Челябинском кластере эту функцию выполняет Центр коммунального сервиса) выставляют автоматически. А вот юридические лица обязаны заключить с регоператором отдельный договор на оказание и оплату коммунальной услуги.

И бизнес активно пользуется этой лазейкой для того, чтобы попросту не заключать договор и, соответственно, не платить. А свой мусор предприниматели спокойно сваливают в контейнеры многоквартирных домов.

Еще один вариант сэкономить для бизнесменов – уменьшить объем ТКО, который они сдают регоператору, а остальное вывозить как промышленные отходы. По словам Алексея Бубнова, к вывозу промотходов не столь жесткие требования, как к вывозу ТКО. Например, этим могут заниматься нелицензированные фирмы. Да и на полигонах их принимают по цене вдвое меньшей, нежели ТКО.

«Мы видим, что некоторые организации в декабре, когда мы еще не были коммунальной услугой, вывозили один объем отходов, а начиная с января, февраля объем сократился в разы. Хотя их производственная деятельность нисколько не изменилась. Это возможность юридических лиц под видом промотходов сдавать ТКО перевозчикам, которые не лицензированы. Я их называю экотеррористами. По-другому я эти организации назвать не могу», – возмущается директор ЦКС.

Увы, стремление предпринимателей сэкономить на коммунальных платежах могут дорого обойтись простым жителям. Дело в том, что в 2019 году муниципалитеты должны скорректировать норму накопления ТКО для населения, так как пока эта величина выведена с использованием теоретических расчетов. Теперь же муниципальные власти должны посчитать, сколько твердых коммунальных отходов население генерирует в действительности. И может получиться так, что мусор, сбрасываемый в контейнеры МКД юрлицами, также посчитают как «отходы населения». А это значит, что уже в следующем году жителям придется платить не только за себя, но и за нерадивых предпринимателей, решивших таким образом сэкономить на «коммуналке».

Челябинск, Виктор Елисеев

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