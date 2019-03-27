Трехлетний челябинец пострадал из-за резко затормозившего троллейбуса

В Челябинске трехлетний пассажир троллейбуса получил травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского ГИБДД, инцидент произошел вчера, 26 марта, в 18:02 в Металлургическом районе областного центра.

На Шоссе Металлургов 29-летний водитель троллейбуса ЛИАЗ, следовавшего по маршруту №7, резко тормозил. От неожиданности трехлетний мальчик, ехавший стоя, не удержался на ногах. Сопровождавшая ребенка бабушка также не смогла подхватить маленького пассажира. В итоге ребенок упал. По информации ГИБДД, в результате происшествия мальчик получил травму колена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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