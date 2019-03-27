В миасском ГСК полиция накрыла склад паленого алкоголя

В Челябинской области полиция вышла на гараж, где хранилось 7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления уголовного розыска регионального полицейского главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Миасса установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции.

Полицейские при поддержке регионального управления Росгвардии задержали четырех местных жителей, занимавшихся реализацией товара без маркировки, предусмотренной действующим законодательством. В гаражных боксах, где задержанные хранили контрафактную продукцию, стражи порядка обнаружили и изъяли 6928 бутылок с крепкими алкогольными напитками и 12 емкостей с этиловым спиртом объемом по 10 литров.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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