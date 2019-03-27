В Челябинске саммиты ШОС и БРИКС приравняли к чрезвычайной ситуации

В Челябинске снова объявили тендер на строительство «президентской деревни».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принадлежащее правительству Челябинской области АО «Лидер» объявило запрос цен на возведение зданий в «президентской деревне» к саммиту ШОС и БРИКС, проведение которого намечено на 2020 год.

На сей раз закупку разделили на два одинаковых по стоимости лота. Начальная максимальная цена по каждому из них составила 30,5 миллионов рублей.

Первый лот – «выполнение всего комплекса общестроительных работ выше отметки 0.000 на объекте: индивидуальные жилые дома «Дом первого лица» № 69, 77, 86, 141, расположенные на территории участка индивидуальной жилой застройки (3 этап) микрорайон Белый Хутор».

Второй лот – «выполнение всего комплекса общестроительных работ выше отметки 0.000 на объекте: индивидуальные жилые дома «Дом первого лица» № 92, 117, 125, 130, расположенные на территории участка индивидуальной жилой застройки (3 этап) микрорайон Белый Хутор».

При этом в конкурсных документах указано, что «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Это условие позволяет заключить договор с единственных поставщиком.

Прием заявок продлится до 29 марта. В этот же день должно состояться их рассмотрение. На сегодня к участию в торгах заявились желающие лишь по одному из лотов.

Напомним, ранее АО «Лидер» уже пыталось найти застройщика для «президентской деревни». Тогда речь шла о строительстве 48 домов для сопровождающих первых лиц. Закупка осуществлялась единым лотом. Начальная максимальная цена составляла 172,3 миллиона рублей. Однако, тогда желающих принять участие в строительстве не нашлось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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