Магнитка собирает спецов-ремонтников

На ММК пройдет отраслевой семинар ремонтных служб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 27 марта, на базе ММК начнет свою работу семинар-совещание руководителей и специалистов ремонтных служб предприятий горно-металлургического комплекса.

Двухдневное мероприятие организовано ООО «Корпорация Чермет» совместно с ПАО «ММК». Тема семинара – «Опыт внедрения программ операционной эффективности ремонтных служб металлургических предприятий».

В числе вопросов, которые будут затронуты на совещании – основные направления повышения эффективности работы ремонтных служб, использование современных цифровых технологий в системе ТОиР, практики организационно-хозяйственных структур ремонтных служб, возможности российских компаний в производстве импортозамещающего оборудования, материалов и запасных частей. Компании-поставщики смазки и инструмента представят современные решения и технологии, способствующие увеличению надежности оборудования.

Всего в семинаре-совещании примут участие свыше 150 руководителей и специалистов, представляющих ведущие металлургические и горнодобывающие компании из России, Украины, Казахстана и Узбекистана. Первый день мероприятия будет полностью посвящен докладам участников, во второй день запланировано посещение промплощадки ПАО «ММК» и знакомство с производственными участками и подразделениями ремонтного производства комбината. Гости подробно ознакомятся с работой ремонтных подразделений ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК.

В настоящее время в ремонтных подразделениях Магнитогорского металлургического комбината активно ведется работа по внедрению инструментов «бережливого производства». Такое название получила система организации производства, направленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности. В основе «бережливого производства» лежат два ключевых понятия: обеспечение высокого качества выпускаемой продукции, а также устранение и предотвращение потерь от перепроизводства, при транспортировке, от излишних запасов, из-за дефектов и необходимости переделки готовой продукции, потери времени.

Повышению эффективности ремонтной деятельности способствует и поэтапная реализация проекта «Мобильный ТОиР». Этот программно-методический комплекс управления ремонтами позволяет осуществлять контроль над своевременным исполнением плановых и внеплановых ремонтных работ, на ранней стадии выявлять дефекты оборудования. Внедрение этой системы приводит к сокращению аварийных и внеплановых простоев оборудования, повышает его надежность и снижает затраты на ремонт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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