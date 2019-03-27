В Челябинске альпинисты покорили гору-шеститысячник

В Челябинске у известной компании появилась собственная гора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа челябинских альпинистов решила устроить восхождение, не покидая границ родного города. Вдохновила на это горожанам компания-подрядчик, ответственная за чистоту муниципальных магистралей. Видео своего «восхождения» челябинцы поделились в социальных сетях.

«Группа челябинских туристов-альпинистов в преддверии саммита ШОС 2020 года в городе Челябинске свершила сложнейшие восхождение на придорожную безымянную гору высотой 6 тысяч миллиметров. Восхождение проходило в суровых городских условиях: недостатка свежего воздуха и режима «черного неба». Кучу назвали «Южуралмост», – прокомментировали ролик его создатели.

На видео горожане, вооружившись альпинистскими снастями, покоряют шестиметровую кучу снега, выросшую недалеко от одной из челябинских многоэтажек. А спустившись, молодые люди делятся впечатлениями: «Челябинские горы – самые высокие! Было очень гряз... Очень страшно!"

Впрочем, возможно, конкретно этот сугроб появился и без участия магнитогорских дорожников: как правило, уборку снега во дворах и с междворовых проездов проводят подрядные организации, заключившие договор с районными администрациями. Однако название общегородского подрядчика за две минувшие зимы стало уже нарицательным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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