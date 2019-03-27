«Компенсация»: уволенный челябинец стащил со стройплощадки буровые установки

Челябинец украл у бывшего работодателя буровые установки на 580 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Центральный» полицейского управления Челябинска обратился сотрудник организации-застройщика с заявлением о хищении со стройплощадки, расположенной по улице Татищева, двух буровых установок общей стоимостью около 580 тысяч рублей.

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП «Центральный» УМВД изучил видеозаписи с камер наблюдения, расположенных в жилом секторе в системе сегмента аппаратного комплекса «Микрорайон безопасности», имеющих вывод на мониторы в помещении пункта полиции «Ньютон Безопасность». В ходе просмотра и дополнительных розыскных мероприятий полицейский установил личность предполагаемого подозреваемого.

В день хищения на стройплощадку приходил сотрудник строительной организации. Заявив, что оборудование понадобилось на другом строительном объекте, мужчина спокойно вывез установки за пределы стройплощадки. Как выяснилось позднее, за несколько дней этого челябинца уволили за провинность.

«Подозреваемым в совершении противоправных деяний оказался ранее судимый за совершение разбойных нападений местный житель, 1985 года рождения. Задержанный указал место, куда сбыл похищенную технику за 12 тысяч рублей. Буровые вышки изъяты полицейскими и возвращены владельцу», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). За совершенное преступное деяние злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.19

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