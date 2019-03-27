В Кыштыме доставщик суши отдал «клиенту» восемь тысяч рублей

В Челябинской области курьер службы доставки отдал мошеннику 8 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителя Кыштыма, подрабатывающего в доставке суши и роллов, подвели излишние доверчивость и стремление угодить клиенту.

Южноуральцу необходимо было доставить заказ на 710 рублей. При этом заказчик заранее предупредил, что у него есть только купюра номиналом 5 тысяч рублей, и необходимо позаботиться о сдаче.

Однако дальше история развивалась совсем не так, как рассчитывал мужчина. Приехав по указанному адресу, он позвонил клиенту на сотовый. Но вместо того, чтобы выйти и забрать заказ, тот попросил доехать до ближайшего магазина и купить коробку конфет, пообещав тут же расплатиться за покупку. В итоге общая сумма составила 900 рублей.

Узнав об этом, заказчик рассыпался словами благодарности и попросил, не откладывая в долгий ящик, закинуть на номер своего телефона сдачу. Курьер, не подозревая о подвохе, перечислил на мобильный счет 4 тысячи 100 рублей. А вслед за этим – и все бывшие у него деньги (еще 4 тысячи рублей): клиент обещал отдать средства наличными при оплате заказа.

Лишь вернувшись к месту, где должен был отдать заказ, курьер понял, что попался на удочку афериста. «Клиент на телефонные звонки больше не отвечал. К тому же выяснилось, что по указанному адресу никто роллы не заказывал, – цитирует «Кыштымский рабочий» пресс-секретаря местного отдела полиции Светлану Дятлову. – Мошенник просто придумал адрес, а после получения денег на счет сразу отключил телефон».

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. А доверчивый южноуралец сожалеет о потерянных 8 тысячах 100 рублях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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