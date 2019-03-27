Летевшая на красный маршрутка впечаталась в легковушку: есть пострадавшие

В Челябинске на оживленном перекрестке маршрутка влетела в автомобиль, ехавший на разрешающий цвет светофора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром 27 марта на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

На ролике заметно, как маршрутное такси, следующее по Свердловскому проспекту, пытается проскочить перекресток уже после того, как для него загорелся красный сигнал светофора. Водителя маршрутки не смущает даже то, что пешеходы уже начинают переходить дорогу.

В результате бешеный микроавтобус вылетает на перекресток и врезается в легковой Datsun, ехавший по Комсомольскому проспекту. После столкновения из легковушки вышел водитель, держась за голову. Пройдя несколько шагов, мужчина рухнул на дорогу. В этот момент к нему подбежал водитель маршрутки. Водителя иномарки госпитализировали с черепно-мозговой травмой в одну из городских больниц.

Находились ли в микроавтобусе в момент столкновения пассажиры, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.19

В ожидании кризиса: жилье в России снова сильно подорожает. / В Кыштыме доставщик суши отдал «клиенту» восемь тысяч рублей. / «Компенсация»: уволенный челябинец стащил со стройплощадки буровые установки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»