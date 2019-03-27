ГИБДД открыла важный филиал на северо-западе Челябинска

В Челябинске открылся второй МРЭО ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, челябинские автомобилисты теперь смогут пройти сверку номеров автомобилей, поставить и снять машину с учета, обменять или восстановить водительские права на северо-западе города. В новом МФЦ на Университетской Набережной, 125 открыт второй в городе Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Челябинской области.

Этого события челябинские водители ждали много лет. До сегодняшнего дня совершить регистрационные действия с автомобилем, поменять или восстановить водительское удостоверение можно было только в Ленинском районе – на улице Харлова. Теперь же жителям северо-западной части не придется ехать в другой конец города, а очереди в единственном МРЭО сойдут на нет, надеются в администрации Челябинска. В новом отделе готовы ставить на учет порядка 200 автомобилей в день.

Готовый к открытию новый офис МФЦ – пятый по счету. Местоположение центра выбрано с учетом его транспортной и пешеходной доступности, он расположен в густонаселенном районе города с активно ведущимся жилищным строительством. В нем разместятся 11 «универсальных» окон приема по предоставлению государственных и муниципальных услуг МФЦ, еще 11 окон отведены под отдел регистрации транспортных средств МРЭО ГИБДД по Челябинской области и отдел по вопросам миграции.

По линии ГИБДД в новом филиале граждане смогут получить государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдаче водительских удостоверений (при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений). При МФЦ предусмотрена парковка на 79 машиномест и крытая площадка осмотра транспортных средств для проведения сверки. Режим работы центра регистрации – по графику работы МФЦ, 6 дней в неделю.

В 11 «универсальных» окнах приема будут оказываться все те услуги, которые предоставляются в других центрах «Мои документы», их количество на сегодняшний день составляет 208 – из них 130 государственных и 78 муниципальных.

График работы филиала МФЦ по адресу: ул. Университетская Набережная, 125.

Понедельник, среда, четверг, пятница: с 9 до 19 часов.

Вторник: с 9 до 20 часов.

Суббота: с 9 до 14 часов.

Воскресенье – выходной день.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.03.19

Летевшая на красный маршрутка впечаталась в легковушку: есть пострадавшие. / В ожидании кризиса: жилье в России снова сильно подорожает. / В Кыштыме доставщик суши отдал «клиенту» восемь тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»