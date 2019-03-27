На Урале церковь обвинили в оскорблении чувств верующих

Южноуралец обвинил церковь в поборах: мужчина подал жалобу в прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для возмущения стал тот факт, что ему не выбили чек в церковной лавке, где мужчина за 400 рублей приобрел икону Архангела Михаила. Вместо этого ему выдали купон благотворителя.

«Тогда я задал вопрос: «Если это пожертвование, то я жертвую 200 рублей». На что мне ответили: «Цена фиксированная – 400 рублей». Это оскорбило мои чувства как верующего, – цитирует мужчину 74.ru . – Как у благотворительности может быть фиксированная цена? Под видом пожертвований в храме ведётся незаконная предпринимательская деятельность».

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова подтвердила, что заявление от мужчины поступило.

Инцидент произошел в Свято-Симеоновском храме Челябинска. Там заявили, что пожаловавшийся не является прихожанином этой церкви и вообще сектант.

В пресс-службе Челябинской епархии подчеркнули: церковь занимается спасением души, приближение к Богу, а это, согласно законодательству России, не является коммерческой деятельностью, поэтому в церковных лавках нет кассовых аппаратов.

В епархии так же напомнили, что любой приход должен оплачивать коммунальные расходы, проводить богослужения, на это нужны деньги. Но некоторые услуги можно получить бесплатно, уверяют в пресс-службе:

«Самое главное таинство для верующего человека – причастие – оно проводится бесплатно. Совершенно бесплатно можно и исповедоваться. Да, традиции предписывают пожертвовать какую-то сумму, к примеру, за крещение или за венчание. Но ведь эти таинства совершаются раз в жизни! И даже они могут быть совершены бесплатно, если человек не имеет возможности внести пожертвования: для этого нужно обратиться к настоятелю храма, он обязательно пойдёт навстречу».

Фиксированный ценник пожертвований в епархии не объяснили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.03.19

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