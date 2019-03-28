В продукции холдинга южноуральского депутата обнаружили кишечную палочку

Компанию депутата Законодательного собрания Челябинской области поймали на нарушении ветеринарно-санитарных требований.

Как РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора со ссылкой на Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Республики Казахстан, в продукции пяти российских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и Республики Казахстан:

АО «Инжавинская птицефабрика» – Замороженные полуфабрикаты натуральные – мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ);

ООО «Чебаркульская птица» – Грудка с кожей цыпленка-бройлера замороженная – бактерии группы кишечной палочки;

ООО «Богородский мясоперерабатывающий комбинат» – Пельмени говяжьи «Вкусно сытно» – КМАФАнМ;

ООО «Пик» – Аналог икры зернистой, непастеризованная икра черная из продуктов моря «Старорусская» – дрожжи;

ООО ПКФ «Пикант» – Изделие рулет копчено-вареный «Гурман» – патогенный стафилококк.

Холдинг «Чебаркульская птица» принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области Александру Берестову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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