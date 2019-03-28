В Магнитке легковушка врезалась в маршрутку и трамвай

В Челябинской области легковушка «остановила» маршрутное такси и трамвай.

Как РИА сообщили «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 27 марта, около 08:30 на улице Кирова возле дома 58 в Магнитогорске.

«23-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ 21703, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с микроавтобусом ГАЗ-322132, под управлением 38-летнего мужчины, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора, после чего ВАЗ совершил столкновение с трамваем», – рассказали в силовом ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также пострадала 39-летняя пассажирка маршрутного такси, женщине назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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