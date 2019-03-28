На Южном Урале пассажирский поезд раздавил легковушку

ДТП в Челябинской области привело к задержкам нескольких пассажирских поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, вчера, 27 марта, в 21:22 (по местному времени) на станции Чебаркуль на железнодорожном переезде с исправно действующей сигнализацией водитель легкового автомобиля внезапно выехал на переезд под закрывающийся шлагбаум перед приближающимся пассажирским поездом №97 сообщением Тында – Кисловодск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате столкновения автомобиль был зажат под локомотивом. По предварительной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия до столкновения. В поезде и автомобиле пострадавших нет.

Схода подвижного состава не произошло. Однако, авария привела к задержке движения нескольких составов. Пассажирский поезд №97 сообщением Тында – Кисловодск отправился со станции Чебаркуль с задержкой в 46 минут, поезд №391 сообщением Челябинск – Москва был задержан на 20 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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