В Миассе банда «закладчиков» получила 28 лет колонии

28 лет лишения свободы и полмиллиона штрафа назначено сбытчикам синтетических наркотиков из Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, Миасский городской суд признал виновными троих мужчин, которые занимались сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

В марте прошлого года сотрудникам линейного отдела полиции на станции Златоуст поступила информация о том, что на территории нескольких городов Челябинской области неизвестные занимаются бесконтактным сбытом синтетических наркотиков путем «закладок».

Первого сбытчика – 29-летнего жителя Миасса – задержали 15 марта 2018 года. В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили свыше 4 тысяч готовых к продаже фольгированных свертков с наркотиками, весы, банковские и сим-карты. В дальнейшем транспортные полицейские изъяли из тайника, сделанного задержанным, 989 готовых доз с N-метилэфедроном.

Его двоих соучастников задержали в одном из дворов Миасса. Ими оказались жители поселка Кундравы (Челябинская область), 1975 и 1995 годов рождения. При осмотре автомобиля, принадлежащего 42-летнему задержанному, сотрудники транспортной полиции обнаружили в подлокотнике спичечный коробок, внутри которого находился полимерный пакетик с наркотиком.

В отношении злоумышленников следователями ЛОП на станции Златоуст возбудили 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

Следствием установлено, что мужчины сбывали наркотики, делая тайники с «закладками» в Миассе, Кыштыме и Сатке – небольших городах Челябинской области. На территории этих городов был обнаружен 31 тайник с синтетическим наркотиком. Общая масса наркотика, изъятого сотрудниками полиции, составила свыше 500 граммов.

По окончании расследования 33 тома уголовного дела были направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. Суд признал обвиняемых виновными в совершении данных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 11, 9 и 8 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима и штрафа в общем размере 550 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.03.19

На Южном Урале пассажирский поезд раздавил легковушку. / В Магнитке легковушка врезалась в маршрутку и трамвай. / В продукции холдинга южноуральского депутата обнаружили кишечную палочку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»