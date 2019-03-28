Власть меняется: Циринг проиграла выборы на пост ректора ЧелГУ

Выборы на пост ректора ЧелГУ выиграл декан физического факультета Сергей Таскаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующий декан Челябинского государственного университета Диана Циринг проиграла выборы руководителя вуза.

По предварительным данным, за кандидатуры Циринг отдали голоса лишь 51 участник голосования. Ее оппонента, декана физического факультета ЧелГУ Сергея Таскаева, поддержали 58 человек. Теперь именно его кандидатуру предстоит согласовать в министерстве науки и высшего образования России.

Сергей Таскаев родился в 1977 году в Челябинске. В 2000 году закончил магистратуру ЧелГУ. С 2003 года – старший преподаватель кафедры физики конденсированного состояния, затем – заместитель проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям. С 2007 года – декан физического факультета. Также является сотрудником Южно-Уральского госуниверситета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.03.19

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