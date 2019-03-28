Соль на раны: дороги Челябинска продолжают заваливать противогололедными реагентами

Челябинцы возмутились тем, что на дороги города продолжают тоннами сыпать реагенты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу на нескольких улицах Челябинска жители города заметили дорожную технику, вываливающую на дорогу реагенты. Об этом горожане рассказывают в социальных сетях.

«Сегодня ночью дорожники высыпали на сухие дороги реагенты. Причем в довольно произвольном количестве. В районе ЮУрГУ, на Сони Кривой и Лесопарковой», – написала одна из челябинок.

Горожан, на протяжение нескольких лет требующих отказа от использования противогололедной смеси, буквально разъедающей обувь и технику и грозящей вместе с очередной порцией пылевых бурь наступившей весной переместиться в легкие, крайне возмутило упорство подрядной организации – компании «Южуралмост». «Кресло под Елистратовым очень сильно зашаталось. Возможно, решение уже принято, просто пока не выносится, а он уже знает и решил поднасолить во всех смыслах. И, видимо, таким образом повлиять на негативное отношение, которое, возможно, и на Текслера переложится в умах обывателей. Или просто жгут солярку, наматывают круги по GPS, рассыпают то, что по нормам должно было быть высыпано зимой», – рассуждают челябинцы.

Однако сами дорожники не считают себя неправыми. «Сейчас самое опасное время – переход через ноль. Дороги везде тают, а ночью замерзают, образуя гололед. И если некоторым горожанам кажется, что дороги сухие, они неправы. Дороги мокрые. Чтобы гололеда не было, мы продолжаем использовать противогололедную смесь», – объяснила представитель «Южуралмоста» Анна Копылова.

Однако, жителей города такое объяснение не устраивает.

«С самого начала было понятно, что такое обилие соли на наших дорогах было вызвано тем, что у «Южуралмоста» просто физически нет техники, способной справиться с уборкой челябинских улиц, и не только в зимнее время. Прямо сейчас мы с вами можем наблюдать, как всю отраву, которую они сыпали на улицы всю зиму, поднимают в воздух их так называемые пылесосы, чтобы это все в больших количествах могло оседать в наших измученных выбросами легких. И, кстати, летом у них тоже не окажется поливальных машин, а контракт, напомню, на уборку улиц в течение года. Пора бы, вслед за Дубровским, и с этой конторкой попрощаться», – пишет активист экологической группы «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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