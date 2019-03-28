В Челябинске задержали нарко-письмо из Голландии

Челябинец выписал наркотик из Голландии по почте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства совместно с коллегами из Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте пресекли контрабандную поставку наркотиков на территорию России.

27-летний житель Челябинска был задержан оперативниками таможни в одном из почтовых отделений города. Наркодилер пытался получить конверт с порошкообразным веществом из Голландии для его последующей продажи.

Результаты экспертизы показали, что внутри пакета находился амфетамин, который относится к наркотическим и психотропным средствам.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а по данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Ведется следствие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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