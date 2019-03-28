Полиция задержала южноуральцев, похитивших 22 миллиона из почтового отделения

В Челябинской области задержали мужчин, похитивших из почтового отделения 22 миллиона рублей.

Как сообщал ранее «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 11 февраля этого года в Усть-Катаве. Похитители проникли в помещение почтового отделения и вынесли все деньги, которые там хранились – порядка 22 миллионов рублей.

На этом несчастья сотрудников почты не окончились. Через некоторое время покончил с собой работник отделения, а его коллега попала в больницу.

По информации Усть-Катавского городского суда, 26 марта полиция задержала подозреваемых в организации дерзкого преступления.

Ими оказались мужчины 32 и 29 лет. Оба женаты, имеют высшее образование, трудоустроены. Один из южноуральцев ранее судим за особо тяжкое преступление.

27 марта одному из подозреваемых суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. 28 марта срок задержания второго южноуральца продлен до 72 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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