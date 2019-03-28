Полиция задержала южноуральцев, похитивших 22 миллиона из почтового отделения

В Челябинской области задержали мужчин, похитивших из почтового отделения 22 миллиона рублей.
Как сообщал ранее «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 11 февраля этого года в Усть-Катаве. Похитители проникли в помещение почтового отделения и вынесли все деньги, которые там хранились – порядка 22 миллионов рублей.
На этом несчастья сотрудников почты не окончились. Через некоторое время покончил с собой работник отделения, а его коллега попала в больницу.
По информации Усть-Катавского городского суда, 26 марта полиция задержала подозреваемых в организации дерзкого преступления.
Ими оказались мужчины 32 и 29 лет. Оба женаты, имеют высшее образование, трудоустроены. Один из южноуральцев ранее судим за особо тяжкое преступление.
27 марта одному из подозреваемых суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. 28 марта срок задержания второго южноуральца продлен до 72 часов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 28.03.19
В Челябинске задержали нарко-письмо из Голландии. / Соль на раны: дороги Челябинска продолжают заваливать противогололедными реагентами. / В России есть ведьмы на уровне государства, а с депутатом Милоновым разберется «сила мироздания». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»