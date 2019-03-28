В УФАС раскрыли некоторые нюансы «дела Дубровского»

В Челябинском УФАС рассказали о начале дела о сговоре на рынке дорожных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно местные антимонопольщики начинали расследовать дело о сговоре между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, региональным миндортрансом и АО «Южуралмост». Об этом рассказала руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова.

Однако вскоре московские следователи сделали открытие, которое обратило на расследование внимание руководства Федеральной антимонопольной службы. «Еще в 2017 году мы приняли решение возбудить два дела – по признакам антиконкурентного соглашения и антиконкурентной координации деятельности заказчика и участников торгов. В это время следственные органы в Москве вели работу по уголовному делу, в рамках которого выявили переписку и план мероприятий на четырех листах, в котором расписывалось, как дискредитировать Челябинское УФАС. Этот документ официально направили в Челябинское УФАС и уведомили наше федеральное руководство. Центральный аппарат ФАС заинтересовался этим делом, собрал доказательства. В итоге обнаружили признаки нарушения закона «О конкуренции» не только в действиях министерства, но ещё и губернатора Челябинской области», – сообщила г-жа Козлова.

Действительно, осенью 2018 года в ряде СМИ стали появляться публикации, обвинявшие челябинских антимонопольщиков в лоббировании интересов дорожно-строительных компаний, вязанных с предыдущим руководством региона, и стремлении дестабилизировать ситуацию на Южном Урале.

Напомним, 18 марта комиссия ведомства установила наличие двух антиконкурентных соглашений на торгах по содержанию и ремонту дорог регионального и муниципального значения в Челябинской области.

Участниками первого антиконкурентного соглашения антимонопольщики назвали тогдашнего губернатора Челябинской области, региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост».

«Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», – констатировала комиссия ФАС.

Также установлено антиконкурентное соглашение АО «Южуралмост» с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона – министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение. Их победителем стало АО «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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