Полчища крыс готовы кинуться с челябинской свалки в жилой сектор

С закрытой челябинской свалки крысы переселяются в жилой сектор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители частного сектора Металлургического района стали замечать на улицах грызунов. Об этом сообщили сегодня на заседании рабочей группы по МУП «Горэкоцентр» в Челябинской городской думе.

«На повестке дня стояло два важных вопроса, которые требуют безотлагательного решения. Первая проблема связана с последствиями закрытия городской свалки. Вскоре после прекращения циркуляции «мусорных» отходов на данной территории возникает угроза заполнения близлежащих районов крысами. Бюджет не предусматривает средств на дератизацию. Было принято решение собрать все необходимые документы для обращения к главе города – Владимиру Елистратову», – рассказал в социальных сетях один из депутатов муниципального парламента.

Крысы уже бегут со свалки, рассказывают жители Металлургического района. После начала работ по рекультивации их станет гораздо больше. Между тем, в управлении экологии Челябинска предложили решать проблему самим горожанам, сославшись на отсутствие финансирования.

Напомним, городская свалка была закрыта в сентябре прошлого года под нажимом губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и регионального министерства экологии. За внезапным закрытием полигона последовал мусорный коллапс: перевозчики отказались возить мусор на полигон в Полетаево, потребовав увеличить плату за вывоз. Правительство региона выделило деньги на компенсацию, но отдало их почему-то самому полигону, взяв с его собственников обещание не брать плату за размещение коммунальных отходов с перевозчиков. Последних такой расклад не устроил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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