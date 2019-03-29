Альфонс, обманувший семерых челябинок, отправится в колонию

В Челябинске суд вынес приговор аферисту, выманивавшему деньги у женщин, с которыми знакомился на сайтах знакомств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал мужчину виновным в совершении двух мошенничеств в крупном размере и шести мошенничеств с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде установлено, что мошенник размещал на сайтах знакомств анкету от имени вымышленного лица, знакомился с одинокими женщинами, переписывался с ними, а затем убеждал их перевести ему от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Жертвами афериста стали семь женщин.

Кроме того, в апреле 2017 года он предложил иностранцу помощь в оформлении документов, необходимых для получения гражданства и проживания на территории РФ. Полученные за это деньги южноуралец похитил, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности.

Суд приговорил мошенника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены заявленные исковые требования потерпевших на общую сумму 800 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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