В Челябинске задержали полицейских при получении взятки

В Челябинской области двое сотрудников полиции подозреваются в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников одного из подразделений регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в марте 2019 года в областном центре подозреваемые получили взятку в 30 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за не проведение проверок соблюдения миграционного законодательства.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Полицейских задержали вчера, 28 марта, в Тракторозаводском районе Челябинска у одного из магазинов, расположенном на улице Бажова. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.19

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