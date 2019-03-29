В Челябинской области требуют пересмотреть процесс оптимизации сельских школ

Представители Общероссийского народного фронта в Челябинской области призвали чиновников пересмотреть процесс оптимизации детских образовательных учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональное министерство образования попросили объяснить причину закрытия сельских школ: общественникам поступает множество обращений от жителей, обеспокоенных оттоком специалистов из сельских образовательных учреждений и тенденцией к ликвидации школ в деревнях и поселках.

Например, школа в деревне Аширово Кунашакского сельского поселения, где обучаются 17 учеников разного возраста с 1 по 9 классы, утратила статус самостоятельного юридического лица, став филиалом учебного заведения соседнего поселка Тахталым, которое находится в 34 км от места проживания детей. В местной районной администрации приняли такое решение в целях оптимизации бюджета, несмотря на протесты большинства жителей.

«Это системная проблема – количество учеников уменьшается, и содержание подобных учебных заведений становится для властей все накладнее. Чиновники идут по самому простому пути – взять и закрыть, а детей перевести в другую школу. Учебным заведениям, в свою очередь, выгодно «собирать» учащихся со всего района: чем больше учеников – тем больше денег школа получит из бюджета по принципу нормативного подушевого финансирования. В приоритете – экономика, а не качество и доступность образования. Хотим напомнить чиновникам, что оптимизация – это выбор наилучшего, оптимального варианта из всех возможных, а не тотальная экономия за счет детей с нарушением их прав», – заявила член регионального отделения ОНФ в Челябинской области Наталья Кустова.

Доводы сельских жителей и общественников основываются на требованиях федерального законодательства: в статье 22 ФЗ «Об образовании в РФ» прямо говорится о недопустимости принятия решения о ликвидации сельской школы без учета мнения жителей.

Похожая ситуация складывается в поселке Новоронинском Верхнеуральского района, где единственную школу недавно ликвидировали, а здание выставили на продажу. Местная администрация ссылается на аварийное состояние школы, которое требует больших вложений. Челябинские эксперты ОНФ отметили, что закрытие единственной школы и сокращение кадров идут вразрез с поручением президента России, который подчеркнул необходимость обеспечения равных образовательных возможностей для всех школьников без исключения. Общественники выступают против ликвидации сельских школ и предлагают переводить их в статус малокомплектных.

«Малокомплектная школа – это небольшой разновозрастный коллектив, где создаются улучшенные возможности для воспитания старшими младших. Такая школа напоминает большую семью. Если правильно использовать это преимущество, то учитель будет иметь прекрасную возможность ор­ганизовать личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс, – подчеркнула Кустова. – От существования малокомплектных школ зависит перспектива малых населенных пунктов: как только в селе перестает существовать школа, перестает существовать и само село».

Представители Народного фронта в Челябинской области обратились в областное министерство образования и направили обращения в администрации районов, где были выявлены факты реорганизации и ликвидации образовательных учреждений. Общественники просят предоставить данные об обоснованности выбранной формы оптимизации и причинах невозможности организовать обучение в сельской местности по модели малокомплектных школ.

Челябинск, Павел Зварзин

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