На Южном Урале лесники «приторговывали» договорами на продажу древесины

В Челябинской области начальник и сотрудник лесничества подозреваются в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника областного бюджетного учреждения «Пластовское лесничество» и его подчиненного.

По версии следствия, с ноября 2018 по март 2019 года лесники получили в общей сложности 200 тысяч рублей от представителя предпринимателя за заключение договора на продажу древесины.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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