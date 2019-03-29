На Урале куриные яйца продают с колониями тараканов (ФОТО)

Житель Магнитогорска купил в магазине яйца с тараканами. Фото выложено в соцсетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам покупателя, приобретение было сделано на Казачьем рынке.
Обсуждая происшествие, уральцы шутят: «Может, это яйца тараканов, и они высиживают?» И советуют всегда открывать упаковку в магазине, прежде чем оплатить товар.
Фото группы «Черное&Белое Магнитогорск»
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 29.03.19
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