Знакомая год забирала деньги пенсионерки «на оплату отопления»

В Кыштыме полиция задержала аферистку, год обманывавшую знакомую пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» поступило сообщение от 81-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве.

В ходе расследования полицейские выяснили, что пенсионерка обратилась к своей знакомой с просьбой оплатить счета за отопление, для чего передала женщине 9 тысяч рублей. На протяжении всего 2018 года приятельница брала деньги, но оплачивала в несколько раз меньше от суммы, указанной в квитанции. Она подделывала сумму в квитанциях и отдавала бабушке. Остальные средства присваивала себе.

Обман обнаружил близкий родственник, навестивший старушку. Он узнал о большой задолженности по оплате – из 51500 рублей, начисленных по квитанциям, было оплачено всего 3200 рублей. Таким образом, ущерб составил 48300 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 5 лет.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пенсионерке «сэкономленные» деньги вернули.

Челябинск, Виктор Елисеев

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