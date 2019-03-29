СКР занялся чиновниками, допустившими падение стены на беременную

Следователи СКР выяснят, почему чиновники не расселили разваливающийся на части дом в Юрюзани.

Напомним, ранее общественники рассказали прессе о ветхо-аварийном доме по улице Карла Маркса в Юрюзани. По словам активистов, в марте в одной из квартир дома, где живет семья с двумя маленькими детьми, обвалился потолок. Обломки чудом не упали на женщину, которая ждет ребенка.

Впрочем, чиновников ЧП ничуть не разжалобило. Вместо предложения нового жилья мэрия прислала в дом рабочих, чтобы те замазали дыру.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало проверку по фактам публикации в СМИ. «28 марта 2019 года в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Юрюзань в одном из аварийных домов произошло обрушение кирпичной кладки в квартире, в которой проживает беременная женщина и двое малолетних детей. При этом, должностные лица органов местного самоуправления не принимают мер к расселению дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», – рассказали в управлении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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