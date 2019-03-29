В Челябинске неизвестные обстреляли машину с водителем

В челябинском дворе неизвестные открыли огонь по движущемуся автомобилю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 28 марта, в одном из дворов по улице Горького в Тракторозаводском районе областного центра.

По рассказу челябинца, он попросил у приятеля автомобиль «Рено Логан», так как собственная машина была у него на ремонте. «Ехали со знакомым, вез его к подруге во двор, не успели заехать во двор, стрельнули в лобовое стекло, начали разворачиваться, чтоб уехать, стрельнули в заднее стекло, заднее стекло разбилось», – цитирует «Первый областной» водителя обстрелянного авто.

Свидетели происшествия рассказывают о трех выстрелах, которые они слышали. Видимо, стреляли из соседнего здания, предполагает пострадавший. И вспоминает, что несколько лет назад житель одного из соседних домов повадился обливать чужие машины кислотой. Не исключено, что и стрельбу на этот раз открыл он.

В полиции подтвердили поступление от горожанина заявления об инциденте. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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