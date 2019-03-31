Гонка за призраками. Гороскоп РИА «Новый День» на апрель 2019

В апреле Солнце в первые две декады будет у Овна, а 20 числа перейдёт к Тельцу. Меркурий до 17 апреля будет находиться у Рыб, а затем перейдёт к Овну. Венера тоже перейдёт от Рыб к Овну, но только 20 апреля. Марс в течение всего месяца гостит у Близнецов.

Солнце в Овне поощряет стремление к лидерству, увеличивает решительность, усиливает волю, даёт энергию для преодоления трудностей, а также раскрывает организаторские способности людей. Перейдя к Тельцу, Солнце увеличит упорство, выносливость и терпеливость людей, что способствует выполнению длительной кропотливой работы. Люди проявят больший интерес к конечному результату, чем к процессу его достижения. Усилится желание приобрести (или обрести) что-либо ценное, и люди будут настойчиво, целеустремлённо к этому идти.

Меркурий в Рыбах стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, пробуждает интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это, однако, не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем. Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, нетерпелив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. Повысится скорость деятельности, но увеличится количество ошибок. Люди станут контактными, общительными, но при этом возрастёт их конфликтность. Они будут стремиться проявить себя и показать своё превосходство, причём не всегда обоснованно: Меркурий в этот период делает людей несколько легкомысленными. Лучше всего в этот период работать с информацией, поскольку Меркурий помогает её найти, понять и передать другим. При этом люди мало обращают внимание на последствия своей необычной разговорчивости – этим они могут причинить ущерб даже себе, но об этом даже не думают: их как бы кто-то тянет за язык, им так и хочется высказаться.

Венера в Рыбах способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. Люди могут сблизиться в это время только на основании некоего непонятного им ощущения родства, но также вероятно, что они не рискнут начать сближение, опасаясь пораниться. В работе это может выразиться в помощи объекту симпатии без явно выраженной причины для такого поступка. С другой стороны, сходство взглядов на профессиональную проблему может стать причиной сближения, однако высока вероятность, что такое сближение будет кратковременным. Венера в Овне эмоциональна, чувствительна, нетерпелива и склонна к обидам. А, кроме того, она энергична и прямолинейна. В этот период люди, испытывающие влечение друг к другу, не тратят много времени на сближение, предпочитая прямой и быстрый путь. Страсти могут достигать очень высокого накала, но продолжаться это будет недолго: Венера в этом состоянии быстро загорается и быстро остывает. В финансовой деятельности в этот период требуется сдержанность, так как люди будут в значительной степени легкомысленны в поступках, и вполне могут допустить необоснованные траты.

Марс, находясь у Близнецов, увеличивает деловую активность, но больше – общительность. Люди в этом состоянии склонны скользить по поверхности, усваивая только самое общее и упуская важные детали. Они суетливы, всё время торопятся, хотя реальных причин для этого нет. Период подходит для деятельности, в которой не требуется глубина и тщательность.

Овен

Гороскоп на апрель у Овнов-мужчин в профессиональном плане по-прежнему благоприятный. В течение месяца продолжит благотворно воздействовать гармоничный аспект Нептуна с Плутоном, создающий хорошие возможности для применения в работе своих творческих способностей, реализации идей, планов, продвижения в делах за счёт новых знаний, технологий, методов. Способствует разрешению финансовых проблем и получению прибыли. Этот аспект будет поддержан гармоничным аспектом Урана с Юпитером, что увеличит вероятность достижения успеха. Влияние напряжённых аспектов в этом месяце будет незначительным.

В основной профессиональной деятельности ситуация будет благоприятной в течение всего апреля. Гороскоп указывает на успешную деятельность Овнов, как в коллективе, так и в одиночку. Возможно продвижение в карьере. Но в воскресенье и понедельник 14 – 15 апреля лучше ограничить свою деловую активность: негативный Сатурн создаст помехи для взаимодействия с коллегами и партнёрами. Наилучший период для работы: 16 – 21 апреля.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партёрами положительный на весь месяц. Гороскоп обещает устойчиво успешную работу и отличные отношения с партнёрами. Подходящее время для заключения договоров, также это удобный момент для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнерами тоже благоприятный, только 4 – 5 и 22 – 23 апреля не рекомендуется принимать важные решения. Прогноз по финансам полностью положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 4 – 5 и 22 – 23 апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 14 – 15 апреля. Материальное положение благополучное, но 15 апреля, по гороскопу, возникнет вопрос с неким долгом.

У Овнов-женщин прогноз на апрель в профессиональном плане почти полностью благоприятный. Только при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 2 – 4 апреля могут возникнуть сложности из-за напряжённого аспекта Марса с Венерой. Этот момент не подходит для ведения переговоров и заключения договоров, возможны мелкие недоразумения, конфликты, также это неподходящее время для визитов к руководству, обращения в официальные органы. Лучше перенести решение важных вопросов на любой другой день. Наилучший период для работы – третья декада.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц, за исключением промежутка 14 – 15 апреля. Из-за негативного Сатурна в эти дни лучше ограничить свою деловую активность, иначе Овны натолкнутся на труднопреодолимые препятствия.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятен на весь месяц. Пожалуй, он лучший в апреле. Гармоничные аспекты Урана с Венерой и Нептуна с Плутоном создадут отличные возможности для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, заключения договоров. Возможно неожиданное появление новых деловых и финансовых перспектив. В связи с этим гороскоп даёт благоприятный прогноз по продвижению в карьере, укреплению профессионального положения. Хорошее время для командировок, дальних поездок.

Прогноз по финансам положительный на весь апрель и скорей всего тесно связан с успехами в работе с партнёрами. Здесь тоже ожидаются заметные успехи, удачное решение финансовых проблем, а также возможно получение дополнительной прибыли или неких выгод.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, однако промежутки 2 – 4, 15 – 16 и 19 – 20 апреля, по гороскопу, окажутся напряжёнными.

В прогнозе по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативно оцениваются промежутки 4 – 5 и 20 – 24 апреля. Материальное положение благополучное, за исключением 2 – 4 апреля.

В первой декаде апреля у Овнов-мужчин полностью благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 4 – 5 апреля.

У Овнов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. А в прогнозе по взаимодействию с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 2 – 4 апреля.

Во второй декаде у Овнов-мужчин сохраняется положительный прогноз по сфере финансов и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе некоторые трудности могут возникнуть 14 – 15 апреля.

У Овнов-женщин тоже положительно оцениваются взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая сфера. В основной работе в промежуток 14 – 15 апреля тоже возникнут сложности.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, сфера финансов, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 22 – 23 апреля.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью позитивный.

Телец

Прогноз на апрель для Тельцов-мужчин по большинству направлений деловой активности положительный, но в отношениях с далёкими деловыми партнёрами ожидаются определённые сложности. 1 – 2 апреля Тельцы окажутся под влиянием аспекта Сатурна с Нептуном, который ослабит их способность к продуктивной деятельности и может привести к ошибкам и просчётам. Затем, в промежуток 6 – 10 апреля, из-за скопления негативных аспектов Солнца и Марса, Тельцы столкнутся с неблагоприятными обстоятельствами, которые заставят их понервничать. Здесь тоже возможны ошибки из-за спешки и расстройства отношений с партнёрами.

Кроме того, в течение всего месяца на них будет влиять аспект Урана с Венерой, подталкивающих к обновлению отношений с окружающими. Хотя в целом этот аспект оценивается положительно, но в работе с партнёрами могут возникать различные недоразумения, поэтому следует проявить осторожность 20 – 21 и 29 – 30 апреля.

Прогноз по основной профессиональной деятельности благоприятный. В течение всего месяца гороскоп обещает продуктивную работу вместе с коллективом, но, в то же время, предостерегает, что для самостоятельной деятельности не подходит первая декада (на остальные дни прогноз положительный). Нептун и Уран помогут Тельцам проявить свои творческие способности, а также создадут благоприятные условия для продвижения в делах. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, хотя кратковременные осложнения возможны 17 и 18 апреля – в личных отношениях с кем-то из партнёров.

Финансовая деятельность характеризуется как успешная в течение всего месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни неустойчивый: негативно оцениваются промежутки: 1 – 2, 7 – 10, 20, 22 и 29 – 30 апреля. Материальное положение в целом благополучное.

У Тельцов-женщин в астрологическом фоне в течение первых двух декад, до 20 числа, заметное влияние будет оказывать напряжённый аспект Юпитера с Марсом. Сильней всего он затронет основную профессиональную деятельность и финансовую сферу. В этот период Тельцы будут склонны к переоценке своих возможностей, легкомыслию в принятии решений и, соответственно, ошибочным действиям. Рекомендуется отказаться от самостоятельных решений, не настаивать на своих идеях, не принимать ответственности, работать в коллективе на втором плане.

Период не подходит для риска, крупных финансовых операций, долгосрочных вложений. Также следует остерегаться сомнительных посторонних предложений, особенно обещающих быстрый успех. Период не подходит для преобразований в работе, обновления оборудования, смены направления деятельности. В третьей декаде ситуация несколько улучшится, но всё ещё будет неподходящей для значительной деловой активности. Новые проекты желательно отложить до более подходящих времён.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на первую декаду отрицательный, а затем, за исключением 30 апреля, благоприятный. В первой декаде Сатурн и Солнце сформируют неподходящую для работы обстановку, Тельцы столкнутся с внешними препятствиями, и могут пойти по неправильному пути. А в конце месяца негативный Меркурий ослабит интеллектуальные возможности Тельцов, и им будет сложно действовать рационально.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами лучший в этом месяце – полностью положительный на весь апрель. Гармоничный Уран будет способствовать активности Тельцов в этом направлении, откроет новые перспективы, создаст условия для обновления деловых отношений.

Ситуация в доме, отношения с близкими в первой декаде напряжённые, а затем благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 21 апреля негативный, а далее положительный. Материальное положение в первой декаде и 29 – 30 апреля неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

В первой декаде апреля у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как преимущественно неудачное.

У Тельцов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа и финансовая деятельность оцениваются отрицательно. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 1 – 3 и 6 – 10 апреля.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. При взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 20 апреля.

У Тельцов-женщин прогноз прежний: сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, а основная работа и финансовая деятельность характеризуются негативно. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положительный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин вся деятельность, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами характеризуется положительно. В работе с партнёрами затруднения возможны 21 и 29 – 30 апреля.

У Тельцов-женщин снова сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, а вся остальная деятельность – как преимущественно успешная.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в астрологическом фоне апрель в течение всего месяца будут присутствовать напряжённые аспекты Нептуна с Меркурием, Сатурна с Венерой и Сатурна с Нептуном. Их влияние отразится на интеллектуальных способностях Близнецов, вызовет проблемы с запоминанием и обработкой информации, повысит риск принятия неверных решений из-за самообмана или обмана со стороны партнёров, окружающих.

Возможны сложности в общении с людьми, конфликты и напряжённые отношения с руководством или влиятельными лицами. Период не подходит для продвижения в карьере. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный на весь апрель. Только 20 – 21 апреля (выходные) может произойти некое важное благоприятное событие, которое принесёт свои плоды в будущем. В течение всего месяца Близнецам не рекомендуется проявлять инициативу и действовать самостоятельно. Гороскоп оценивает положительно только коллективную работу.

Негативный прогноз гороскоп даёт и по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Не рекомендуются деловые контакты, командировки, дальние поездки, период не подходит для обсуждения и заключения договоров, начала долгосрочной совместной деятельности. Относительно положительно характеризуется взаимодействие с местными партнёрами: в работе периодически будут возникать напряжённые моменты, но в целом дела будут идти успешно. Особенно трудными будут промежутки 1 – 3 и 25 – 27 апреля.

Прогноз по финансам на весь месяц благоприятный. Возможно благополучное разрешение некоторых прошлых финансовых затруднений с использованием рискованных ходов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые в течение всего апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 13 апреля отрицательный, а затем благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

На Близнецов-женщин в течение всего месяца будет воздействовать Сатурн в соединении с Нептуном, из-за которого большое значение для них будут иметь некие внутренние переживания и личные проблемы. Это приведёт к сложностям в работе, ухудшению концентрации внимания, ослаблению памяти и способности к продуктивной деятельности, творчеству. В результате, это вызовет сложности при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами: возможны ошибки, просчёты, переоценка своих возможностей и конфликты. Не рекомендуется вести работу в этом направлении, обсуждать и заключать договоры, отправляться в командировки, дальние поездки.

Также гороскоп на весь месяц даёт отрицательный прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности: в апреле следует работать только в коллективе. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный. Некоторые проблемы ожидаются только 1 апреля и в середине месяца – в промежутки 11 – 12 и 15 – 16 апреля. В первом случае, по гороскопу, Близнецы столкнутся на работе с некими неожиданными и неприятными изменениями, нужно будет проявить осторожность. Во втором промежутке вероятен некий конфликт в коллективе или с руководством. Неподходящий момент для начала новой деятельности. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный. Гармоничный аспект Юпитера с Венерой будет помогать Близнецам в отношениях с окружающими, и это благоприятно отразится на решении многих задач. Затруднения возникнут 15 – 16, 19 и 24 апреля. В эти дни Венера будет оказывать негативное влияние, поэтому не рекомендуется заниматься чем-либо важным.

Прогноз по финансам положительный на весь месяц, за исключением 1 апреля. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный на весь апрель. Материальное положение благополучное.

В первой декаде апреля у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 1 – 3 и 9 – 10 апреля. Прогноз по финансам положительный.

У Близнецов-женщин положительно оцениваются основная работа, финансовая деятельность (кроме 1 апреля) и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Близнецов-женщин при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 15 – 16 и 19 апреля. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. Прогноз по сфере финансов остаётся благоприятным.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно, финансовая деятельность – полностью положительно, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 25 – 27 апреля.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (кроме 24 апреля). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему характеризуется как неудачное.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на апрель в значительной степени благоприятный. Основную роль в этом периоде будут играть гармоничные аспекты Урана с Солнцем и Нептуна с Плутоном, которые способствуют выявлению и применению творческого потенциала и деловых качеств. Вероятно, возникнут некие обстоятельства, меняющие ситуацию, открывающие новые перспективы, и требующие от Раков оригинальных решений.

Влияние напряжённых аспектов будет кратковременным и слабым, тем не менее, желательно его учитывать. В основной работе затруднения ожидаются 5 – 6, 23 – 24 и 27 – 28 апреля. В первом промежутке рекомендуется проявить сдержанность при принятии самостоятельного решения – скорей всего Раки будут излишне оптимистичны в этот момент. Во втором случае негативный Меркурий затруднит контакты с коллегами, что может привести к недоразумениям. Также сложности в общении возникнут в последний из промежутков – из-за Меркурия, Венеры и Нептуна Раки могут принять легкомысленное или невыполнимое решение.

При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 17 – 18, 23 – 24 и 27 – 28 апреля. В первом случае обстоятельства будут объективно против самостоятельных действий Раков, из-за чего им следует воздержаться от принятия решений, а для остальных промежутков прогноз и рекомендации совпадают с указанными выше. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в течение всего месяца будет осложняться мелкими неприятностями и лишними хлопотами. Особенно заметно это проявится в третьей декаде.

Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц, но 26 и 27 апреля лучше деловой активности не проявлять, и никаких ответственных действий не совершать. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но в третьей декаде, в промежуток 23 – 28 апреля, обстановка ожидается нервозная.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение преимущественно благополучное, за исключением 17 – 18 апреля (возможны легкомыслие, спешка).

У Раков-женщин гороскоп на апрель тоже преимущественно благоприятный. Гармоничные аспекты Меркурия и Нептуна с Солнцем и Плутоном создадут условия для проявления творческих и интеллектуальных способностей. Удачными окажутся эксперименты в новых областях деятельности, вероятно появление новых перспективных направлений. Ракам понадобится сдерживать своё оптимизм, чтобы не переоценить возможности и не принять рискованного решения. Также в этот период они будут более подвержены влиянию других людей, и склонны верить обещаниям.

В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения ожидаются 4 – 6, 9 – 10 и 27 – 28 апреля. В первом промежутке Раки будут находиться под негативным влиянием Нептуна, из-за чего не смогут реалистично оценивать ситуацию и принимать адекватные решения. Лучше воздержаться от любых проявлений деловой активности. Во втором случае Ракам не рекомендуется решать деловые вопросы с руководством, а также навязывать свою инициативу коллегам или партнёрам. Кроме того, в этот момент следует полностью исключить риск: обстоятельства могут внезапно измениться в неблагоприятную сторону. В третьем промежутке (это выходные) Раки опять будут подвержены влиянию Нептуна, и в таком состоянии могут принять на себя невыполнимые или невыгодные им обязательства. Не следует ничего обещать. На все остальные дни по указанным направлениям деятельности прогноз положительный.

Финансовая деятельность Раков на весь апрель оценивается как успешная. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: сложности ожидаются 1 – 2, 17 – 19, 25 – 26 и 30 апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 1 – 2, 9, 25 – 26 и 30 апреля. Материальное положение благополучное.

В первой декаде апреля у Раков-мужчин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. В основной работе затруднения возникнут 5 – 6 апреля. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности ожидаются 1, 5 и 7 апреля.

У Раков-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами небольшие помехи возникнут 4 – 6 апреля.

Во второй декаде у Раков-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами незначительные сложности могут проявиться 12 и 17 – 18 апреля. При работе с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 17 – 18 апреля. Прогноз по финансам благоприятный.

У Раков-женщин полностью положительно характеризуется финансовая сфера. В основной работе и при взаимодействии с местными и далёкими деловыми партнёрами небольшие шероховатости возможны 11 – 12 апреля.

В третьей декаде у Раков-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 23 – 24 и 27 – 28 апреля, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – в промежутке 26 – 29 апреля. Прогноз по финансовой сфере остаётся положительным.

У Раков-женщин тоже благоприятный прогноз по финансовой деятельности, а в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые сложности возникнут 27 – 28 апреля.

Лев

У Львов-мужчин в астрологическом фоне апреля исключительно сильную роль будет играть напряжённый аспект Нептуна с Юпитером. По этой причине, располагая значительными внутренними ресурсами, Львы не смогут реализовать свой потенциал. Гороскоп отрицательно характеризует самостоятельную деятельность Львов, поэтому в апреле им не рекомендуется проявлять инициативу, пытаться осуществить свои планы и идеи, а также принимать на себя ответственность. По гороскопу, Львы будут склонны преувеличивать свои возможности – из-за недостаточно серьёзного отношения к внешним препятствиям. Однако обстоятельства будут против них, и они ничего не смогут им противопоставить. Попытки пойти обходным путём только ухудшат положение. Не рекомендуется рисковать и поддаваться предложениям быстрого успеха. Возможны резкие изменения условий в неблагоприятную сторону.

Гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Львам в этом месяце лучше снизить деловую активность до минимума и уступить инициативу коллегам. Прогноз по коллективной деятельности положительный. Не следует отправляться в командировку, дальнюю поездку. Не рекомендуется обращаться в официальные органы и юридические организации.

Прогноз по финансовой деятельности положительный. Небольшие сложности возможны 2 – 3 и 17 – 19 апреля. В первом случае Львы рискую проявить финансовую расточительность, а во втором проблемы с деньгами могут возникнуть из-за чрезмерной, ненужной активности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 – 2 апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 2 – 3 и 17 – 19 апреля.

У Львов-женщин ситуация в апреле в целом будет благополучной, но определённые хлопоты доставят напряжённые аспекты Меркурия и Венеры, воздействие которых будет периодически ощущаться в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. В эти моменты гороскоп не рекомендует Львам проявлять самостоятельность, инициативу, рисковать, принимать на себя ответственность. Принятие решений лучше передоверить коллегам или отложить на более подходящее время.

Первый такой промежуток приходится на 5 – 7 апреля, когда Меркурий образует напряжённый аспект с Юпитером. В эти дни Львы будут склонны к оптимизму, легкомыслию и переоценке своих возможностей, поэтому нежелательно браться за ответственные дела, подписывать важные документы, и также это неподходящий момент для решения юридических вопросов и обращения в юридические организации. Затем, 11 – 12 апреля, в астрологическом фоне Львов будет действовать напряжённый аспект Венеры с Юпитером, и они окажутся не настроены на серьёзное отношение к работе. Возможно, в этот момент возникнут второстепенные обстоятельства, мешающие выполнению своих обязанностей, которые нельзя будет игнорировать. В любом случае, никаких важных дел на это время лучше не планировать. Наконец, 29 – 30 апреля Львы попадут под влияние напряжённого аспекта Меркурия с Солнцем. Его действие проявится как совокупность объективных и субъективных факторов – снижения работоспособности, усталости, невозможности сосредоточиться, а также негативного влияния коллег, партнёров или обстоятельств. Львы в этот момент рискуют надорваться, так и не достигнув нужного результата, поэтому лучше перенести часть нагрузки на другой день.

Финансовая деятельность характеризуется в целом положительно, но 1, 9 и 23 – 25 апреля лучше никаких финансовых дел не вести. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 1, 9 и 23 – 25 апреля.

В первой декаде апреля у Львов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. При решении финансовых вопросов небольшие затруднения возможны 2 и 3 апреля.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 5 – 7 апреля, а для решения финансовых вопросов не подходят 1 и 9 апреля.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 17 – 19 апреля.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 11 – 12 апреля, а прогноз по сфере финансов положительный.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 23 – 25 апреля, а для основной работы и взаимодействия с партнёрами – промежуток 29 – 30 апреля.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на апрель преимущественно положительный. Сложности прогнозируются только для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – из-за продолжающегося воздействия напряжённого аспекта Урана с Сатурном, который по-прежнему создаёт препятствия. Уран побуждает Дев к поиску новых методов, технологий для работы, но Сатурн накладывает ограничения в виде внешних помех, либо создавая субъективные причины, из-за которых это невозможно. Девы могут столкнуться с препятствиями, создаваемыми официальными органами, как для них самих, так и для их партнёров. Кроме того, возможны неприятные происшествия в случае командировки. Период не подходит для планирования совместной деятельности, заключения договоров, начала новой работы. Рекомендуется все важные дела в этом направлении отложить. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, также как прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, исключительно благоприятный.

В течение всего месяца гороскоп обещает широкие возможности для достижения успеха и продвижения в делах. Период подходит для проявления инициативы, поиска новых перспектив, экспериментов, обновления методов работы, начала новой деятельности. Возможно установление новых деловых отношений, получение ценной информации, и также это подходящий период для приобретения полезных знаний, расширения сферы контактов и сотрудничества. Хорошее время для заключения договоров, соглашений, начала новой деятельности.

Прогноз по финансам тоже благоприятный, но желательно все важные вопросы решить в первые две декады: 21, 22 и 27 апреля – неподходящие дни для этой работы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение также благополучное.

У Дев-женщин в апреле ожидаются затруднения при работе с далёкими деловыми партнёрами. В течение всего месяца они будут испытывать сложности из-за негативного влияния напряжённого аспекта Урана с Сатурном, а также Солнца. В этом направлении деятельности их способности и деловые качества окажутся бесполезны, так как Солнце и Сатурн создадут труднопреодолимые внешние препятствия. Вероятно, Девам будут мешать официальные органы и структуры, связанные с ними, или методы и технологии, необходимые для изменений, окажутся недоступными. Также возможны подобные сложности у партнёров. Период не подходит для командировок, дальних поездок, ведения переговоров и заключения договоров. Не рекомендуется начинать новую совместную деятельность, лучше дождаться более подходящего времени.

В то же время гороскоп положительно оценивает основную профессиональную деятельность Дев, и их сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В этой работе небольшие затруднения могут возникнуть только в промежуток 2 – 3 апреля, из-за спешки Дев или партнёров, или некоторого недоразумения. Но эта проблема будет быстро преодолена, и затем до конца месяца вся деятельность будет идти успешно. Гармоничный аспект Урана с Меркурием обеспечит Девам возможности для эффективной, плодотворной совместной деятельности. Также это благоприятный период для расширения контактов, поиска новых перспектив, получения и использования ценной информации.

Прогноз по финансовой сфере тоже положительный, но 1, 22 и 26 апреля от важных дел лучше воздержаться. В эти дни напряжённый Марс будет провоцировать Дев на необдуманные поступки. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Дев-мужчин положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Для работы с далёкими партнёрами декада непригодна.

У Дев-женщин прогноз для основной работы отрицательный на 2 – 3 апреля, и благоприятный на остальные дни. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами, кроме 2 апреля, оценивается положительно. В финансовой деятельности затруднения возможны 1 – 2 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Дев-мужчин по-прежнему положительно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, сфера финансов. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин основная деятельность, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются полностью положительно. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Дев-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов затруднения возникнут 21, 22 и 27 апреля.

У Дев-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности сложности ожидаются 22 и 26 апреля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами остаётся негативным.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на апрель преимущественно положительный, но значительных успехов в этом месяце не ожидается. В астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты ближних планет, но каждый из них будет действовать кратковременно, и его влияние не успеет развиться во что-либо серьёзное. То же самое относится и к напряжённым аспектам: они появляются периодически, на короткое время и не наносят существенного ущерба. В целом, месяц ожидается спокойным.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Наиболее заметные трудности возникнут в промежуток 17 – 19 апреля, когда, под влиянием напряжённого аспекта Солнца с Меркурием, может возникнуть конфликтная ситуация с коллегами или руководством. В эти дни нежелательно продвигать свои идеи, настаивать на них, участвовать в обсуждении острых вопросов. Также не рекомендуется в этот момент действовать самостоятельно, в одиночку, пытаться выполнить работу независимо от коллектива. В остальные периода инициатива может быть успешной, хотя не исключено, что действия Весов вызовут напряжение у коллег. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Некоторые трудности ожидаются 3 – 4, 18 – 19 и 27 апреля. Во всех этих случаях Весы столкнутся с действием напряжённых аспектов Солнца, провоцирующих их на конфликт. Желательно, чтобы в эти дни Весы проявляли сдержанность.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами по сути такой же. Неудачными будут 5 – 7, 16 – 17, 19 – 20 и 28 – 29 апреля. В эти дни влияние будут оказывать напряжённые аспекты Нептуна, Венеры и Меркурия, которые могут привести к легкомысленному, поспешному решению.

Прогноз по сфере финансов благоприятный. Определённые сложности возможны 2 – 3 и 17 – 19 апреля, не рекомендуется в эти дни принимать важные финансовые решения. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, скорей напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно благоприятный. Материальное положение в первой декаде благополучное, а далее скорей неудовлетворительное.

У Весов-женщин в первой половине месяца, до 14 апреля, в астрологическом фоне значительное влияние будут иметь напряжённые аспекты Солнца с Ураном, Нептуном и Марсом. Они негативно повлияют на личностные качества Весов и их деятельность в сфере финансов.

В это время с Весами могут происходить неожиданные неприятные события. Весы могут увлечься некой неосуществимой идеей, которая будет им казаться реалистичной, и допустят крупную ошибку. В случае работы с финансами, это грозит им большими потерями. Судя по гороскопу, в этой ситуации каким-то образом будет задействован коллектив, и его деятельность окажется вредной для Весов. Поэтому рекомендуется с особой осторожностью относиться к советам и предложениям коллег, если они предполагают финансовые расходы. Также ни в коем случае не следует брать на себя ответственность. Ещё один неблагоприятный момент в этой сфере возникнет 18 – 20 апреля. Из-за Меркурия Весы могут принять необдуманное решение, которое в дальнейшем приведёт к убыткам. Промежуток не подходит для подписания важных бумаг, обязывающих документов. П

рогноз по основной работе относительно положительный, но в первой декаде, 3 – 4 и 7 – 10 апреля следует избегать коллективной деятельности и, опять же, не принимать на себя ответственности. На остальные дни прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит только промежуток 7 – 10 апреля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 21 – 23 апреля.

В работе с далёкими партнёрами Весы могут достичь наилучших результатов в апреле, в остальной деятельности успехи будут невелики.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 7 – 10 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 27 – 29 апреля.

В первой декаде апреля у Весов-мужчин прогноз по основной работе положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые трудности ожидаются 3 – 4 апреля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежуток 5 – 7 апреля. Для решения финансовых вопросов не подходит 3 – 4 апреля.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами трудности возникнут 7 – 10 апреля. В основной работе затруднения ожидаются 3 – 4 и 7 – 10 апреля. Прогноз по финансам отрицательный.

Во второй декаде у Весов-мужчин в основной работе и сфере финансов проблемы возникнут 17 – 19 апреля, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежуток 18 – 19 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность оценивается в основном негативно.

В третьей декаде у Весов-мужчин основная работа оценивается в целом как успешная. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 27 апреля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 28 – 29 апреля. Прогноз по финансам положительный.

У Весов-женщин для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 22 – 23 апреля. Остальная деятельность характеризуется положительно.

Скорпион

На Скорпионов-мужчин в течение всего апреля будут воздействовать негативные аспекты Плутона с Ураном и Сатурна с Нептуном. Первый из них вызовет изменения в сложившейся практике, из-за чего события потребуют от Скорпионов других качеств и способностей. А второй аспект будет создавать внешние и внутренние препятствия для осуществления необходимых изменений.

Несоответствие обстоятельств и возможностей приведёт Скорпионов к внутреннему кризису и неверной оценке действительности. Вероятны ошибки и просчёты в работе. Действие аспектов проявится, прежде всего, в работе с местными и далёкими деловыми партнёрами, но также вероятны проблемы с коллегами и руководством. В апреле интеллектуальные способности Скорпионов окажутся ослаблены, и это вызовет затруднения при любой совместной деятельности. В указанных направлениях рекомендуется сократить активность до минимума, избегать рискованных вариантов, сомнительных предложений. Также нежелательны контакты с официальными органами, вышестоящими инстанциями, юридическими организациями. Гороскоп даёт негативный прогноз для командировок, дальних поездок, попыток установления новых деловых отношений, заключения договоров.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в принципе положительный, но никаких заметных успехов Скорпионы в этом месяце не достигнут. Кроме того, 16 – 17 и 19 апреля от Скорпионов потребуется проявить сдержанность, не вступать в обсуждение острых вопросов, не обращаться к руководству для решения деловых проблем.

Прогноз по финансам положительный, но 20 – 25 апреля нужно быть осторожней, так как Венера в это время будет побуждать к поспешным или легкомысленным действиям. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 26 – 27 апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин месяц неудачный. В астрологическом фоне преобладающим окажется негативное влияние аспектов Плутона с Ураном, Сатурна с Нептуном, Урана с Венерой. Скорпионы подвергнутся воздействию неблагоприятных внешних обстоятельств, созданных масштабными событиями, на которые они не способны повлиять. В течение месяца все значительные перемены будут происходить не в пользу Скорпионов.

Попытки найти новые возможности и пути не увенчаются успехом. Скорпионы могут поддаться на предложения быстрого достижения результата и попасть в ловушку, потерпеть существенные убытки. Также собственные их инициативы желаемого результата не дадут, а вместо этого приведут к конфликту с коллегами, руководством или партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы относительно благоприятен только до 10 апреля, дальше до конца месяца у Скорпионов, по гороскопу, одни проблемы и неудачи.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности неблагоприятен на весь месяц. В сфере финансов возможны лишь кратковременные успехи 1, 15, 18 – 19 и 26 апреля.

Гороскоп отрицательно оценивает и одиночную, самостоятельную работу, и коллективную деятельность Скорпионов, поэтому рекомендуется сократить активность до минимума, не проявлять инициативу, не рисковать, не принимать на себя ответственность.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами относительно благоприятен, хотя существенных успехов ожидать не следует. Наилучшие условия для работы сложатся во второй декаде. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но в основном благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный, за исключением промежутка 12 – 19 апреля. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе кратковременные трудности возникнут 6 апреля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 6 – 8 апреля. Прогноз по взаимодействие с местными партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин преимущественно положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы не подходит 10 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин остаётся положительным прогноз по сфере финансов (кроме 20 апреля). В основной работе затруднения ожидаются 16 – 17 и 19 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный, а по работе с далёкими партнёрами – преимущественно негативный.

У Скорпионов-женщин относительно благоприятным остаётся прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная профессиональная деятельность, сфера финансов и взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется отрицательно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе благоприятный. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 21 – 25 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин в работе с местными деловыми партнёрами ожидаются небольшие, но постоянные помехи. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами, основной работе и сфере финансов отрицательный.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в астрологическом фоне в первой половине апреля наблюдается скопление напряжённые аспектов ближних планет, поэтому в работе возникнут некоторые трудности. Во второй половине месяца их почти нет, и условия сложатся более благоприятные. До 15 числа Стрельцам рекомендуется коллективная работа на втором плане, а дальше они могут выбирать по обстоятельствам, как им удобней.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный, но 2 и 8 – 9 апреля не следует заниматься важными делами. В это время негативные Нептун и Меркурий будут подталкивать Стрельцов к неверным решениям, из-за чего возникнут трудности в общении с коллегами.

Также в выходные 13 – 14 апреля нежелательно обсуждать с коллегами деловые вопросы и принимать решения. Наилучший период для работы – с 20 числа. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти с трудностями до 18 апреля. Особенно опасен промежуток 3 – 6 апреля, когда под влиянием аспектов Марса с Солнцем и Луной возникнет напряжённая ситуация в отношениях. На эти дни лучше ничего важного не планировать. Кроме того, 8 – 9 апреля – плохой момент для деловых контактов: под воздействием напряжённого Меркурия Стрельцы не смогут эффективно вести переговоры.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в целом положительный, но здесь наилучшим периодом для работы окажется первая декада, до 11 апреля. Затем в работе периодически будут возникать трудности. В промежуток 11 – 12 апреля Солнце и Сатурн создадут непреодолимые препятствия в работе, поэтому все важные дела лучше отложить.

Прогноз по финансовой сфере положительный на весь месяц, но 1 и 12 апреля могут возникнуть небольшие трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими в первой декаде напряжённые, а с 10 апреля – благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном отрицательный, относительно благоприятным будет лишь промежуток 19 – 28 апреля. Материальное положение до 6 апреля неудовлетворительно, а далее – благополучное.

У Стрельцов-женщин больше всего помех в работе в апреле возникнет в третьей декаде, а наилучшее время для работы – первая декада. Но в это время Стрельцам лучше работать в коллективе, на втором плане. Вообще, в течение всего месяца принимать самостоятельные решения нужно с осторожностью, особенно в третьей декаде, иначе могут возникнуть проблемы с профессиональным положением. Прогноз по выполнению основной работы в целом благоприятный.

Первая декада характеризуется как полностью успешная, во второй декаде не следует работать в выходные 13 – 14 апреля, но в третьей декаде благоприятным для работы будет только конец месяца, 28 – 30 апреля. До этого момента на Стрельцов будет негативно воздействовать аспект Плутона с Сатурном, который создаст внешние и внутренние проблемы, мешающие продвижению в делах. Вообще, в третьей декаде, до 28 апреля все изменения будут в сторону ухудшения, поэтому Стрельцам в это время лучше тратить силы на сохранение стабильности. Ситуация при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами будет неустойчивой. Только в первой декаде работа будет идти без проблем, а дальше, с 11 числа, Стрельцы столкнутся с воздействием множества напряжённых аспектов Солнца и ближних планет. Удачными будут только короткие промежутки 16, 20 – 21, 25 – 26 и 29 – 30 апреля.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами лучше. Здесь наблюдаются только кратковременные трудности, а в основном в работе препятствий не будет. Всё же, наиболее важные дела лучше выполнить в первую декаду.

Прогноз по финансовой деятельности положительный на первые две декады и преимущественно негативный на третью. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме первой декады, напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первую и третью декады положительный, а на вторую скорей негативный. Материальное положение неустойчивое, относительно благополучным оно будет только в первой декаде.

В первой декаде апреля у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности (кроме 1 апреля). В основной работе сложности могут возникнуть 2 и 8 – 10 апреля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности возникнут 4 и 6 апреля.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности (кроме 12 апреля). В основной работе затруднения прогнозируются на 13 – 14 апреля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут в промежуток 13 – 17 апреля, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 11 – 12 и 18 – 19 апреля.

У Стрельцов-женщин неблагоприятны для выполнения основной работы выходные 13 – 14 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный, за исключением 16 и 20 апреля. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин положительно оценивается основная работа, сфера финансов и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими партнёрами трудности возникнут 23 и 26 апреля.

У Стрельцов-женщин прогноз по всей работе преимущественно отрицательный.

Козерог

Гороскоп на апрель у Козерогов-мужчин благоприятный. Определяющими в астрологическом фоне в этом периоде будут гармоничные аспекты Нептуна с Солнцем, а также Юпитера с Луной, Меркурием и Сатурном, которые создадут благоприятные условия для сосредоточенной работы, и помогут значительно продвинуться в работе. Напряжённые аспекты будут действовать кратковременно и проявят себя только при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Главные трудности в этом направлении возникнут в первой и третьей декаде.

В промежуток 3 – 5 апреля на Козерогов будет воздействовать напряжённый аспект Солнца с Нептуном, который помешает адекватно оценить существующую ситуацию, из-за чего Козероги рискуют принять неверное решение. По этой причине рекомендуется в эти дни воздержаться от ответственной работы, а также избегать споров на острые темы. В промежуток 20 – 23 апреля лучше ограничить свои контакты с окружающими: по какой-то причине гороскоп даёт негативный прогноз по отношениям с партнёрами или коллегами. Кроме того, не следует в эти дни заниматься одиночной деятельностью, принимать самостоятельные решения. В последние выходные месяца, 27 – 28 апреля, судя по гороскопу, не следует заниматься рабочими вопросами. Можно планировать дела, но нельзя приниматься за их осуществление.

Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный. Особенно хороший прогноз гороскоп даёт на период до 24 апреля. Также и финансовая деятельность в течение всего месяца будет стабильно успешной.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных 13 – 14 апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутков 7 – 8 и 29 апреля.

Материальное положение тоже будет благополучным, но 25 и 28 – 29 апреля возможны небольшие осложнения, например, непредвиденные расходы.

У Козерогов-женщин апрель будет ровным, спокойным месяцем, профессиональная деятельность будет идти успешно во всех направлениях, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Но и в этой работе особых трудностей не предвидится, скорей можно говорить о рутинных помехах и недоразумениях. Напряжённые аспекты в этом месяце будут слабыми, Козерогам будет достаточно проявить немного больше внимания в отдельные моменты, и проблемы будут решены. 17 апреля лучше не проявлять упорства при возникновении проблемы, желательно перенести её решение на следующий день. В промежуток 27 – 28 апреля (выходные) не рекомендуется иметь дело с финансами, подписывать соответствующие документы, обещать что-либо. Желательно также не начинать никакую новую работу. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц.

В первой половине апреля на Козерогов будет влиять гармоничный аспект Урана с Меркурием, который создаст особенно благоприятные условия для успешного применения творческих, интеллектуальных способностей. Кроме того, изменения, происходящие в окружении Козерогов независимо от них, будут для них полезны. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже позитивный. Только 17 – 18 апреля, из-за негативного влияния Меркурия, Козерогам следует отложить ведение переговоров, отказаться от решения сложных задач, работы со сложной информацией.

Деятельность в финансовой сфере, по гороскопу, также будет успешной в течение всего месяца. На всякий случай, желательно проявить больше внимания к работе 5, 21 и 26 – 27 апреля. Скорей всего в эти дни достаточно будет не принимать никаких решений.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 7 – 8 и 29 – 30 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 17 – 18 апреля.

В первой декаде апреля у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов небольшое затруднение возможно 5 апреля. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 3 – 5 апреля.

У Козерогов-женщин тоже положительно оценивается основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, а в сфере финансов и при работе с далёкими партнёрами 5 апреля тоже может возникнуть небольшое затруднение.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже характеризуется как полностью успешная. При работе с далёкими деловыми партнёрами небольшие помехи ожидаются 12 и 20 апреля.

У Козерогов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность и основная работа. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые проблемы ожидаются 17 – 18 апреля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – 12 и 17 апреля.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. В сфере финансов затруднения могут возникнуть 27 апреля. При работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 21 – 23 и 27 – 28 апреля.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 29 – 30 апреля, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 21 – 23 и 27 – 28 апреля. В сфере финансов помехи могут возникнуть 27 – 28 апреля.

Водолей

У Водолеев-мужчин гороскоп на апрель в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Главную роль в этом месяце будут играть гармоничные аспекты Урана с Юпитером, Плутона с Нептуном и Венерой, Нептуна с Сатурном. Напряжённые аспекты будут оказывать слабое влияние на события и не создадут значительных трудностей.

От Водолеев в апреле потребуется большая, чем обычно самостоятельность, поскольку коллективная деятельность, по гороскопу, будет идти с проблемами. При этом в определённые моменты они должны будут приложить дополнительные усилия, чтобы избежать неудачи и в одиночной работе. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, но 3 – 4, 18 – 19 и 26 – 27 апреля напряжённые аспекты Меркурия негативно повлияют на интеллектуальные и коммуникативные способности, из-за чего возникнут осложнения в работе с коллегами. В эти периоды лучше сократить общение до минимума, а также перенести сложную работу на другие дни.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным, хотя некоторые сложности могут возникнуть тоже 3 – 4 апреля и ещё 28 – 29 апреля. В первом случае проблема связана с действием Меркурия, а во втором – с влиянием негативного Солнца. Возможен конфликт с руководством, которого лучше избежать. Кроме того, нежелательно навязывать своё мнение партнёрам: обстоятельства окажутся не на стороне Водолеев. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, хотя периодически Водолеи будут сталкиваться с помехами, а именно: 8 – 10, 18 – 19, 22 – 23 и 26 апреля.

Прогноз по финансовой деятельности полностью благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин прогноз на апрель в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Во многом определяющую роль в этом месяце будут играть негативные аспекты Сатурна, которые резко ограничат возможности делового общения Водолеев и продвижения в работе. Также в этот период невозможным окажется карьерный рост, наоборот, велика вероятность потери профессионального положения, вплоть до смены работы. Второй вариант – Водолеи получат другую работу, более трудную, и им придётся погрузиться полностью в область новых задач. Гороскоп указывает, что они в апреле будут оторваны от коллег, вся деятельность будет осуществляться ими в одиночку (причём эта работа будет успешной). Прогноз по основной профессиональной деятельности до 11 апреля положительный, но затем до конца месяца становится резко негативным. Соответственно, все важные вопросы желательно успеть решить до наступления указанной даты, а затем снизить деловую активность до нуля.

Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно на весь месяц. Возможно, вмешательство обстоятельств полностью перекроет перспективы деятельности в этом направлении. Либо дальнейшая работа потребует от Водолеев длительного периода дополнительной подготовки, без которой они нечего не смогут сделать. В этом случае негативное влияние Сатурна на самом деле окажется благотворным в будущем. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, здесь только 9 – 10 и 12 – 14 апреля возможны затруднения из-за взаимного недопонимания с партнёрами и рассогласованности действий.

Прогноз по финансовой деятельности почти полностью благоприятен. Только в выходные 27 – 28 апреля не рекомендуется принимать какие-либо решения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 9 – 14 апреля.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на весь месяц. Материальное положение до 11 апреля благополучное, а далее неудовлетворительное.

В первой декаде апреля у Водолеев-мужчин положительно оцениваются финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возникнут 3 – 4 апреля, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутке 8 – 9 апреля.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для основной работы и сферы финансов. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 9 – 10 апреля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности возникнут 18 – 19 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный.

У Водолеев-женщин остаётся положительным прогноз по финансам. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 16 – 20 апреля. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин благоприятный прогноз по сфере финансов. В основной деятельности небольшие затруднения возникнут 26 – 27 апреля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 28 – 29 апреля, а при работе с далёкими партнёрами помехи ожидаются 22 – 23 и 26 апреля.

У Водолеев-женщин положительно оцениваются сфера финансов и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. По остальной деятельности прогноз отрицательный.

Рыбы

В апреле у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Гармоничный аспект Сатурна с Плутоном поможет Рыбам сосредоточиться на работе и наиболее эффективно использовать свои ресурсы для достижения успеха. Период подходит для вдумчивого проведения реформ, обновления производства, смены профессии или направления деятельности. Любые крупные изменения в этом месяце окажутся благоприятными для Рыб.

Прогноз по основной деятельности положительный. Затруднения возможны 1 апреля – в этот день рекомендуется не вести переговоры и не обращаться к руководству. Ещё некоторые шероховатости в работе могут случиться во второй декаде, но они будут очень незначительными. Больше никаких проблем не ожидается.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически полностью благоприятный. Во второй декаде могут возникнуть мелкие помехи, о которых уже сказано, и они никак не повлияют на общие ход работы. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже окажется успешным – скорей всего, Рыбы достигнут на этом направлении наилучших результатов. Только в промежутки 5 – 6 и 16 – 19 апреля Рыбам следует проявить больше благоразумия, так как Венера и Марс в эти дни будут побуждать их к непродуманным решениям, что может привести к потерям или конфликтам с коллегами и руководством.

Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, за исключением промежутка 16 – 19 апреля, что ещё раз указывает на необходимость более ответственного отношения к делам в этот момент. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 6 – 9 и 19 – 20 апреля. Материальное положение благополучное, кроме 16 – 19 апреля.

У Рыб-женщин с 10 апреля возникнут сложности при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. К этой дате наберёт силу напряжённый аспект Урана с Сатурном, который сделает невозможной дальнейшую совместную работу или начало нового проекта. Прежние возможности окажутся исчерпанными, а преобразованиям будут мешать либо посторонние обстоятельства, либо собственная неготовность Рыб (или партнёров). Произвольное развитие событий в этом направлении будет не на пользу Рыбам, поэтому лучше всю деятельность прекратить, пока не возникнут более подходящие условия. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно благоприятный. За исключением 16 – 18 и 22 – 23 апреля, весь период, по гороскопу, будет успешным. В первый промежуток Рыбы окажутся под воздействием сразу трёх напряжённых аспектов при участии Марса, что говорит о высокой вероятности конфликта. Поэтому этот момент непригоден для ведения переговоров, участия в обсуждении острых вопросов, принятия ответственных решений. Во втором случае Солнце и Сатурн создадут препятствия или задержки в работе, и попытки их преодолеть только ухудшат положение. Лучше в это время свести всю работу к минимуму.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, а промежуток 16 – 18 апреля тоже отмечен как опасный. Соответственно, рекомендации те же. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, с плавным ухудшением к концу месяца. С 20 числа в этом направлении будут возникать сложности. Негативная Венера привнесёт помехи в отношения с деловыми партнёрами, и это отразится на финансовых вопросах.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 16 – 21 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, кроме промежутка 16 – 18 апреля. Материальное положение благополучное, но 17 – 18 апреля возможны проблемы.

В первой декаде апреля у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой сфере. В основной работе трудности возможны 1 апреля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежутке 5 – 6 апреля.

У Рыб-женщин положительный прогноз для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой сферы. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 10 апреля.

Во второй декаде у Рыб-мужчин в целом благоприятный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При решении финансовых вопросов и работе с далёкими деловыми партнёрами некоторые сложности ожидаются 16 – 19 апреля.

У Рыб-женщин благоприятный прогноз по финансовой сфере. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы возникнут 16 – 19 апреля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп положительно оценивает основную работу, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовую деятельность.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе положительный, кроме промежутка 22 – 23 апреля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как в целом успешное. Прогноз по сфере финансов преимущественно негативный, а по работе с далёкими деловыми партнёрами – полностью негативный.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 30.03.19

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