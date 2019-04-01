Апрель может преподнести южноуральцам сюрпризы

Апрельская погода может преподнести южноуральцам сюрпризы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно предварительному прогнозу синоптиков на месяц, первая полвина апреля будет теплой – дневные температуры будут периодически пересекать отметку в +10 градусов. А к 13 апреля может потеплеть до +15.
Однако потом ожидается похолодание: ночью столбики термометров могут опускаться до -5, днем будет не выше +8, а к концу месяца не исключено похолодание до +2. Кроме того, в последней декаде месяца пойдут дожди, иногда – со снегом.
Напомним, что точность прогнозов на месяц не превышает 50%.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.04.19
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