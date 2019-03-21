Будет мокро: синоптики рассчитали погоду на ближайшие полгода

Лето на Южном Урале не обещает быть ни холодным, ни жарким – погода прогнозируется в рамках средних многолетних значений. Вот только будет немного мокро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на ближайшие 6 месяцев.

Апрель в Челябинской области не должен принести природных катаклизмов – температура воздуха и количество осадков будут близки к норме ( для Челябинска это 4,3 градуса и 24 мм), и только в восточных территориях возможна небольшая засуха.

Отметим, что в последующие 5 месяцев температурные показатели тоже будут стремиться к норме, разве что в июне на крайнем юге возможна жара.

С осадками картина иная: в мае может быть дождливо в центральных, северных и восточных территориях области. А в июле зальет уже весь регион.

Инфографика Росгидромета

В июне, августе и сентябре осадки ожидаются в пределах нормы.

Отметим, что сбываемость подобных прогнозов составляет около 70%.

В целом в России лето 2019 года ожидается теплым и даже жарким.

Кстати, согласно расчетам синоптиков март на Южном Урале по температурному режиму должен быть в пределах нормы, а осадки – превышать средние многолетние показатели. Однако по факту весна завоевывает регион чуть быстрее, чем обычно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.03.19

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