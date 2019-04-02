Челябинские дворы превращаются в озера из-за неисправных ливневок

Общественники призвали власти Челябинска устранить дефекты люков ливневых канализаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации потребовали от управления жилищно-коммунального хозяйства администрации областного центра решить проблемы, возникающие из-за дефектов люков ливневых канализаций. Обращение направлено после проведенного общественниками рейда в микрорайоне Парковый, где ежегодно с приходом весны разливается половодье.

Так, целое озеро после таяния снега образовалось на Краснопольском проспекте, 13 и между домами №23 и №25. «Между домами 23 и 25 по Краснопольскому проспекту под водой, уровень которой составляет примерно полметра, находится открытая ливневка. По сообщениям жителей, уже несколько автомобилей были повреждены из-за опасной ловушки, чудом не пострадал никто из детей, которые облюбовали лужу в качестве места для игр, – рассказывает один из общественников. – Городской администрации необходимо незамедлительно установить причину большого скопления воды и провести ремонтные работы».

В ходе мониторинга активисты зафиксировали десятки открытых люков на Краснопольском проспекте, улицах Александра Шмакова и Бейвеля. Некоторые колодцы огорожены самодельными конструкциями: обозначены ветками или просто прикрыты деревянными поддонами. По словам жителей, это сделала управляющая компания. Однако такие меры предосторожности, по мнению общественников, только усугубляют ситуацию: замаскированные люки автомобилистам и пешеходам заметить еще сложнее.

«Проблема в том, что власти Челябинска принимают меры лишь по устранению последствий, но не пытаются предотвратить причину. Ежегодно, после многочисленных жалоб жителей на ликвидацию потопов и ремонт дорог, который требуется из-за того, что вода размывает покрытие, затрачиваются большие средства, привлекаются аварийные бригады, спецтехника. Хотя эффективнее было бы потратить бюджетные средства на ремонт ливневок и профилактические работы», – отмечают активисты.

Общественники направили обращение в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска с требованием решить выявленные проблемы и Государственную жилищную инспекцию региона с просьбой взять ситуацию на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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