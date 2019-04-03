В Парковом мгновенно решили проблему огромной опасной лужи (ФОТО)

В микрорайоне Парковый решили проблему огромной лужи, в которой под водой находится открытый канализационный люк: опасное место отметили красным «буйком». Других мер предпринимать, похоже, не собираются – со временем лужа высохнет сама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии коммунального креатива жители микрорайона выложили в соцсетях.

«Вот так городские службы потроллили жителей Паркового, в нашумевшую лужу воткнули пластиковый дорожный барьер, таким образом, проблема решена, не заплывайте за буйки, расходимся...ой, расплываемся...», – комментируют ситуацию горожане.

Напомним, на безобразное состояние микрорайона, где из-за неисправных ливневок каждую весну и после любого сильного дождя случается половодье, обратили внимание городских чиновников активисты ОНФ: «Между домами 23 и 25 по Краснопольскому проспекту под водой, уровень которой составляет примерно полметра, находится открытая ливневка. По сообщениям жителей, уже несколько автомобилей были повреждены из-за опасной ловушки, чудом не пострадал никто из детей, которые облюбовали лужу в качестве места для игр, – рассказывает один из общественников. – Городской администрации необходимо незамедлительно установить причину большого скопления воды и провести ремонтные работы».

Реакция была почти мгновенной – в тот же день открытый люк пометили красным. И этим ограничились.

«У нас есть предложение к администрации города: обнести красным забором со светотражаюшими элементами все грязные остановки, тротуары, все въезды во дворы наподобие этого, пешеходные переходы, которые выходят в никуда, так мы хотя бы увидим, что вы в курсе проблем и они на контроле», – иронизируют горожане.

О состоянии новостроек горожане пишут и в Instagram врио губернатора Алексею Текслеру: «Микрорайон Парковыйуходит под воду. Ну, когда уже кто-нибудь обратит внимание, обеспечит нормальный проход пешеходам и проезды. Все остановки в грязи, огромные лужи!!!»

«Наверное, я уже буду сотой, кто пишет вам про дороги в Парковом. Но все-таки ещё раз попрошу: в первую очередь, хотелось бы наконец увидеть нормальную пешеходную дорогу от начала Паркового до развилки с Краснопольский площадкой, по грязи уже нет сил ходить! И эти бугры из земли и остатков строительного мусора вдоль дороги выглядят как после войны! Можно их разровнять и высадить там кусты или деревья! А всю остальную землю засадить травой, чтобы грязи не было! Выезд из двора около дома – там просто уже пруд».

Челябинск, Павел Зварзин

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