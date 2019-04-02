По факту смерти в роддоме пресс-секретаря администрации Златоуста возбуждено уголовное дело

По факту смерти пресс-секретаря администрации Златоуста Натальи Алексюк возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», руководитель пресс-службы мэрии Златоуста умерла во время родов в конце марта 2018 года. Первоначально женщину госпитализировали в местный роддом, но потом экстренно перевели в Челябинский перинатальный центр.

Сообщалось, что пациентке сделали кесарево сечение: малыш родился здоровым, но мать не вышла из наркоза. Доследственная проверка по этому факту, организованная СУ СКРФ по Челябинской области, длилась около года.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявили, что предотвратить смерть Натальи Алексюк было невозможно. Однако следователи придерживаются другого мнения: в этой истории они усмотрели причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В рамках уголовного дела назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая займет несколько месяцев.

Челябинск – Златоуст, Павел Зварзин

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