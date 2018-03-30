Пресс-секретарь администрации Златоуста скончалась в роддоме

Руководитель пресс-службы администрации Златоуста умерла в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагический случай произошел в пятницу, 30 марта в одном из родильных домов Челябинска.

По предварительной информации, пациентке делали кесарево сечение. При невыясненных обстоятельствах женщина не вышла из наркоза, при этом родила здорового малыша.

В настоящее время выясняются все обстоятельства смерти сотрудницы мэрии.

В пресс-службе минздрава Челябинской области информацию о гибели пресс-секретаря администрации Златоуста подтвердили, добавив, что данный случай будет разбираться на областном штабе по материнской смертности.

Челябинск, Юлия Димова

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