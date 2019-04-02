Владельцу турфирмы грозит 10 лет за то, что не привез челябинцев к морю

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении директора туристической компании «45 параллель».

Как уже сообщал «Новый День», летом 2016 года в полицию Челябинска поступило более 70 70 заявлений от горожан, сообщивших, что их обманули в турагентстве: они купили в «45-ой параллели» автобусные туры в Крым и на Черноморское побережье Кавказа, однако, когда пришло время отправляться в путь, оказалось, что офис компании закрыт, а сотрудники исчезли в неизвестном направлении.

В УМВД по Челябинску в возбуждении уголовного дела отказали. Однако в ходе изучения материала проверки в прокуратуре установлено, что в действиях туристического агентства ООО «45 параллель», усматриваются признаки мошенничества. В связи с этим было выставлено требование уголовное дело возбудить.

Первоначально ущерб оценивался в 1 млн рублей, однако в ходе следствия суммы превысила 3 млн.

«По версии следствия обвиняемый с апреля по июль 2016 года, будучи директором ООО «45 параллель», заключал договоры на оказание туристических туров по Российской Федерации. Он разместил рекламные объявления на интернет-портале «Гилмон» и в различных печатных изданиях о продаже 13-ти дневных автобусных туров в Судак, Витязево и Анапу. С обратившими гражданами заключал договоры, однако обязательства по предоставлению турпродукта не исполнял, – рассказали в прокуратуре Челябинской области. – Денежные средства в счет отплаты услуг, полученные от клиентов, присваивал. Таким образом, он похитил принадлежащие 100 клиентам ООО ««45 параллель» денежные средства в общей сумме 3 млн 15 тыс 370 рублей.

Ранее обвиняемый был осужден за совершение аналогичного преступления к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года».

Сейчас ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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