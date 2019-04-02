Пожурили и хватит: сотрудников полиции, бросавшихся на прохожих, решили сильно не наказывать

Сотрудникам патрульно-постовой службы Челябинска, устроившим разборки с прохожими, объявили выговор. Наказывать как-либо еще их не собираются.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта в Тракторозаводском районе Челябинска. Правозащитник Александр Долгушин, предавший историю огласке, утверждает, что сотрудники полиции были пьяны:

один из них громко кричал, матерился и даже распускал руки, второй требовал выключить камеру телефона и обещал засудить снимавшего, если видео будет опубликовано

В УМВД Челябинска признали: на видео запечатлены сотрудники городской ППС. Но заявили, что «на момент проверки факт алкогольного опьянения полицейских не нашел своего подтверждения». Отметим, что проверку начали только 11 марта.

Теперь она закончена: в полиции настаивают, что сотрудники патрульно-постовой службы во время инцидента находились не при исполнении служебных обязанностей. Чем было вызвано столь агрессивное поведение и почему представителям полиции можно так себя вести в нерабочее время, в УМВД Челябинска не поясняют.

Исход ситуации не понравился сотрудникам Следственного комитета: они запросили в полиции все документы по инциденту.

Челябинск, Игорь Юров

Челябинск. Другие новости 02.04.19

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