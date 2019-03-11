Трезвый, но нервный? В полиции Челябинска узнали в героях матерного видео сотрудников ППС (ВИДЕО)

В управлении МВД по Челябинску рассказали о первых результатах проверки по факту публикации видео с кидающимся на горожан полицейским.

Как сообщал ранее «Новый День», ролик, на котором матерящийся мужчина в форме полицейского выясняет отношения с прохожим, опубликовал на своей странице в социальных сетях правозащитник Александр Долгушин.

По словам общественника, инцидент произошел в ночь с 8 по 9 марта в Тракторозаводском районе Челябинска. При этом сотрудники полиции были пьяны, утверждает челябинец.

«По данному инциденту в управлении МВД России по городу Челябинску была инициирована проверка, в ходе которой установлено, что на видео действительно запечатлены сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску, – заявили в пресс-службе городского полицейского управления. – Полицейские в утреннее время 9 марта текущего года находились в Тракторозаводском районе сразу после окончания несения службы, в связи с чем были одеты в форменное обмундирование. В настоящее время на момент проверки факт алкогольного опьянения полицейских не нашел своего подтверждения».

Можно отметить весьма туманное утверждение о неподтверждении факта алкогольного опьянения полицейских «на момент проверки». С одной стороны, это вполне понятно: проверка началась только сегодня, то есть 11 марта. Двое с лишним суток – достаточное время, чтобы протрезветь. Но, с другой стороны, стремление пресс-службы УМВД «защитить мундир» ставит носителей этого самого мундира в весьма щекотливое положение. Ведь если раньше столь нервное поведение запечатленного на видео сотрудника полиции можно было объяснить состоянием алкогольного опьянения, то объяснение для этих же действий, совершенных в трезвом уме и твердой памяти, придумать достаточно сложно.

После официального комментария пресс-службы городского УМВД остается лишь гадать о причинах поведения полицейского на видео

Проверка по факту инцидента продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.19

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