У Группы ГАЗ хотят забрать «Победу»

Компания южноуральского депутата претендует на товарный знак автомобиля «Победа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суд по интеллектуальным правам поступил иск от ООО «Хартунг», принадлежащего жене и сыновьям депутат Госдумы Валерия Гартунга. Истец требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля «Победа» «вследствие неиспользования».

«Победа» – первый советский послевоенный легковой автомобиль, выпускавшийся в 1946-1958 годах на Горьковском автозаводе. Первоначально права на этот товарный знак и марку «Чайка» оформил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В 2009 году правообладателем стала Группа ГАЗ. Полгода назад Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 года. Правообладатель бренд пока не использует.

А ООО «Хартунг» хотело бы выпускать под маркой «Победа» собственную продукцию: спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, запчасти и компоненты, в надежде на «теплые ассоциации» с легендарным автомобилем. Действующий правообладатель утверждает, что бренд «неотъемлемо связан с ГАЗом, его наследием».

«Удивительно, как вообще могла возникнуть настолько непатриотичная идея – использовать легендарный автомобильный бренд в автокомпонентах. Где истец планирует его применять – в брендировании стальных заготовок или колес? Или рассчитывает перепродать право на «Победу» зарубежному производителю?» – цитирует вице-президента ГАЗа Елену Матвееву «Коммерсант».

По данным издания, спор за марку «Победа» могут использовать как «инструмент давления» в конфликте между ООО «Хартунг» и группы ГАЗ, возникшем вокруг поставок комплектующих на миасский автомобильный завод «Урал».

Пор мнению экспертов, суд вполне может удовлетворить иск, если правообладатель не сможет подтвердить его использование в течение последних трех лет, но вероятность того, что истец после этого сможет легко зарегистрировать его на свое имя и начать использовать, невелика.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.04.19

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